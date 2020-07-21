פירות יער חמים ומבעבעים, שכבת בצק זהובה שמתפצחת מלמעלה, ומיץ סגול-אדום שנוזל בין הגושים בכל כף. זה מסוג הקינוחים שנראים כאילו עבדתם עליהם הרבה יותר ממה שבאמת השקעתם | אין כאן רידוד, אין שכבות מסובכות ואין צורך לעצב שום דבר. מערבבים את הפירות בתבנית, מניחים מעל גושי בצק רך ומכניסים לתנור. הכי טעים להגיש חם, כשהחלק העליון זהוב והפירות עדיין מבעבעים (אוכל ומתכונים)
זו עונת האפרסקים, מה שאומר שאנחנו בעצם חושקים בפאי 24-7. אבל עצם המחשבה על כל הלישה והגלגול והחיתוך והאפייה גורם לנו לרצות לוותר על הרעיון ולהסתפק בגלידה במקום. חדשות טובות: בזכות קובלר האפרסקים הזה שהוא בעצם קינוח פופולרי במטבח הבריטי והאמריקאי כאחד, המורכב משתי שכבות - פירות ובצק, אתם יכולים לספק את התשוקה שלכם תוך פחות משעה ולמזלכם, הוא הולך ממש, אבל ממש טוב, עם גלידה (מתכונים, אוכל)
יש כאן קרמל מתוק, בננות רכות, קצפת אוורירית ופירורי ביסקוויטים פריכים, ומה שמתאים לבני אצולה, לחלוטין מתאים גם לנו בתור קינוח או מאפה בוקר. בונפי הוא פאי אנגלי שמרכיביו העיקריים הם בננות וריבת חלב. כאן, הבונפי נאפה כמו קובלר - קינוח אנגלי בו הבצק נאפה מעל המלית (פאי הפוך)