מתוך התרגשות שיא קידמו אנשי ירושלים ותושבי בית שמש את פניו של אסיר ציון ר' דוד מנחם מינצברג, ששוחרר מהכלא הצבאי לאחר שהות של קרוב ל-40 ימי מעצר בבידוד ב'אגף', לאחר שלא הסכים ללבוש מדי הכלא | מינצברג, בעצם נעצר בהפגנות הסוערות נגד החפירות בבית החיים העתיק בעיר יהוד ומשם זה התגלגל לכלא הצבאי | במעמד המרגש נפגש מינצברג עם בנו הקטן | צפו בתיעודים המרגשים (חרדים)
עיריית ביתר-עלית תתקין בימים הקרובים מצלמות אבטחה בביתו של הרב בנימין לרר, רב שכונת הדקל בביתר-עלית ורבה של חברת 'אפריקה ישראל' - בעקבות הפרעות שחוללו בביתו חבורת 'סיקריקים' בתחילת השבוע. "אנו רואים בחומרה את את הפגיעה ברב לרר - תושב העיר ומחשובי רבניה", אומרים בעירייה