לאחר 40 יום בכלא: המפגש המרגש של האסיר החרדי עם בנו הפעוט

חגיגות שחרור האסיר ר' דוד מנחם מינצברג ( צילום: בצדק )

בהתרגשות עצומה והמוני חוגגים קיבלו המונים שבוע שעבר את פניו של "גיבור החיל" ר' דוד מנחם מינצברג, עם שחרורו מכלא הצבאי. מינצברג, שנעצר בהפגנות נגד החפירות בבית העלמין העתיק ביהוד, שהה במעצר קרוב ל-40 ימים, מהם חלק משמעותי בבידוד, לאחר שסירב ללבוש מדי אסיר צבאי.

עם צאתו מבין שערי הכלא, קיבלו את פניו קרובי משפחה, ידידים ועוד עסקנים, רגע מרגש במיוחד תועד כאשר מינצברג יצא עם חיוך נסוך על פניו, כשתיק התפילין וחפציו בידיו. רגעי שיא נוספים נרשמו עם חיבוקו המרגש של בנו בכורו, מוישי נ"י, אותו לא זכה לראות במשך 36 ימים. מיד לאחר השחרור, נערכו במקום ריקודים סוערים, כאשר מינצברג נישא על כתפי חבריו, כביטוי של שמחה והערכה למסירות נפשו. מינצברג שוחח עם העסקנים וסיפר על חוויותיו ועל מה שעבר עליו בתוככי הכלא.

בדרך לביתו בבית שמש, הפמליה נעצרה בבית הכנסת "בני ירושלים" בכניסה לעיר, שם נערך "לחיים" וריקודי שמחה. עם הגעתם לרחבת בית המדרש "שערי רמ"א", המוני תושבים התקבצו ויצאו בריקודים סוערים ברחובה של עיר, לכבוד "האסיר ציון".

מינצברג רקד עם זקנו, הרה"ח ר' יוסף צבי עהרנטאל, כמו גם עם אביו, העסקן ר' יואל מינצברג, ועם חמיו, ר' שלמה ליפשיץ. הריקודים כללו גם את עסקני הוועד ואת פעילי המאבק נגד גזירת הגיוס, שבאו לחלוק לו כבוד.

האירוע נחתם בביקור בביתו של הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א, מרא דאתרא של קריית רמ"א. הרב רוזנברגר קיבל את פניו של מינצברג בחביבות רבה, בירך אותו, ואף יצא עמו לריקוד. בסיום הביקור, בירך הרב רוזנברגר את בנו של האסיר ציון.

הציבור החרדי ממשיך לחזק את ידיהם של האסירים שנותרו בכלא, ביניהם ר' אלעזר צדוק קויפמן ור' אריה מרדכי רבינוביץ.

