"אל תקרא עלי 'שמע ישראל' - אני נשאר חי!" - זו הייתה הצעקה שיצאה מגרונו של הרב לירז זעירא, שניות אחרי שרימון צה"לי התפוצץ עליו וקטע את שתי רגליו | ברגעים הקריטיים, כשהוא בין חיים למוות, הוא בחר בחיים כנגד כל הסיכויים| עכשיו, בראיון מטלטל, דומע ורווי בהומור שחור ואמונה יוקדת, מתיישב השליח ש"קיבל כנפיים" מול המצלמות של התוכנית 'השם אחד' ומספר ליוסי עבדו על הרגע בו הבין שחייו השתנו, דרך הנס הגלוי בחדר הניתוח ועד ההחלטה לצחוק גם כשנופלים מהכיסא (השם אחד)
ארבע שנים לאחר ששקע בתרדמת, רופאיו של ראש-הממשלה טוענים שיש סיכוי גבוה שיתעורר בקרוב. בראיון ליומן הבוקר ברשת ב´ של "´קול ישראל", סיפר דב וייסגלאס, מי שהיה ראש לשכתו ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר כי שרון שרוי בתרדמת לא עמוקה (חדשות)