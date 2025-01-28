דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)
אירוע טרגי אירע היום (שלישי) כאשר יעקב אביטן, מפעיל באגר כעובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג ברצועת עזה, כך הודיע דובר צה"ל לפני שעה קלה |אביטן, שהגיע בלבוש אזרחי לעמדת ש״ג במוצב צבאי בתוך שטח המסדרון, זוהה בטעות כאיום ולכן נורה ונהרג | בהנחיית הפרקליטות הצבאית נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (צבא)
טכנאי טנקים שעבד במשך שנים תחת השמש הקופחת, לקה לפני כשבע שנים בסרטן עור, ודרש מהמדינה פיצויים של כ-380 אלף שקל. המדינה לא התכחשה לאחריותה למצב, אך טענה שהתובע הגזים. השופטת לימור רייך מצאה את האמת איפשהו באמצע.