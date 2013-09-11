תלמידי ישיבת "אורחות חיים" יצאו למסע התעלות רוחני בעיה"ק ירושלים לקראת הימים הנוראים, במהלך הביקור הגיעו לסיור בהיכל ישיבת מיר המעטירה, שם זכו לשמוע דברי נועם מפי ראשי הישיבה | בהמשך שפכו שיח על יד אבני הכותל המערבי, בתפילה ובתחינה שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה (עולם הישיבות)
השינויים אותם מתכוונת תנועת "דגל התורה" לבצע ברשימת התנועה בעיר בני ברק, נתקלים בקשיים אדירים. מכתב מיוחד של חברי מועצת גדולי התורה של המפלגה, שנחשף במלואו ב"כיכר השבת", תוקף בחריפות את השינויים: "יהיו הרבה אלמנות ויתומים שיבכו" כותב הרב יצחק זילברשטיין במכתב (חדשות, כיכר העיר)