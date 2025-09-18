ימי הרחמים והסליחות בפתח, וכל בן ישיבה מבקש לעצמו דרך להתעלות רוחנית לקראתם. אלא שתלמידי ישיבת "אורחות חיים", בראשות ראש הישיבה הגאון הרב שלמה שטרן, עשו זאת בדרך מיוחדת ומרגשת במיוחד: סיור עוצמתי בעיר הקודש ירושלים, שכל מטרתו הייתה התחזקות לקראת השנה החדשה.

המסע הרוחני החל בישיבת "מיר", בית המדרש הגדול בעולם, שם נחשפו התלמידים למחזה מעורר השתאות. אלפי לומדי תורה, אברכים ובני ישיבות מכל קצוות תבל, יושבים ושוקדים על תלמודם. המחזה המיוחד של עמל התורה בבית המדרש הגדול בעולם הותיר רושם עז בלב התלמידים, והפיח בהם כוחות מחודשים לקראת ימי הדין.

שיאו של היום המיוחד היה מפגש מרגש עם גדולי התורה. התלמידים זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה מפי ראש הישיבה הגאון הרב יצחק אזרחי, שאף פצח עמם בניגון 'אחת שאלתי' תוך שהוא מעודד השירה בעוז, כמו כ זכו לשמוע שיחת חיזוק מהמשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל. הרבנים חיזקו את ליבם בדברי מוסר והתעוררות, והפיחו בהם תקווה וברכה לקראת השנה החדשה.

את היום המיוחד חתמו התלמידים בשיא של רגש והתרוממות רוח, כשהגיעו אל הכותל המערבי. שם, לפני אבני הכותל הקדושות, שפכו התלמידים שיח ודמעות בתפילה ובתחנונים, והתפללו יחד בערגה על הכלל והפרט.

ראש הישיבה, הרב שלמה שטרן, סיכם את היום המיוחד ואמר: "זכינו להכין את ליבנו לראש השנה מתוך השראה של גדולי תורה ומתוך תפילה נרגשת בכותל המערבי. אני נותן לכם עצה לזכיה בדין: על ידי חיזוק במצוות שבין אדם לחברו". הוא בירך את התלמידים שיזכו לשנה של התעלות בתורה ויראת שמיים, ולכתיבה וחתימה טובה להם ולכל משפחותיהם.