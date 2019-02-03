הוא נכדו של ה"חזונישניק" המקורי, בוגר ישיבת חברון ודוקטורנט למחשבת ישראל. בריאיון עומק נדיר לפודקאסט "תהודת זהות" עם חרדים בעולם המעשה, חושף הרב אליהו לוי את הסיבה האמיתית - והמושתקת - לסירוב החרדי להתגייס ("זה לא ביטול תורה, זו עבודה זרה של המדינה"), מסביר למה הציונות הדתית חיה באשליה ("זה לא צבא של דוד המלך"), ומשרטט את העתיד של החרדים כ"מפלגה הרפובליקנית" של ישראל • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
