סבא שלו זרק את הנשק אחרי אלטלנה: הנכד של ר' גדליה נדל מפרק את ה"ישראבלוף"

הוא נכדו של ה"חזונישניק" המקורי, בוגר ישיבת חברון ודוקטורנט למחשבת ישראל. בריאיון עומק נדיר לפודקאסט "תהודת זהות" עם חרדים בעולם המעשה, חושף הרב אליהו לוי את הסיבה האמיתית - והמושתקת - לסירוב החרדי להתגייס, מסביר למה הציונות הדתית חיה באשליה ("זה לא צבא של יהושע בן נון"), ומשרטט את העתיד של החרדים במדינת ישראל • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)

האזינו לפרק המלא בפודקאסט "תהודת זהות"

אם תשאלו ברחוב הישראלי מדוע חרדים לא מתגייסים, תקבלו את התשובות הרגילות: "ערך לימוד התורה", "פחד מחילון", או בגרסה הצינית – "השתמטות ונוחות". אבל הרב אליהו לוי, ראש בית המדרש 'בינה לעיתים' ומי שערך בעבר את כתב העת 'צריך עיון', טוען שכולנו מפספסים את הנקודה הארכימדית. את הלב הפועם של ההתנגדות.

בשיחה חשופה באולפני "כיכר השבת", בפודקאסט "תהודת זהות", לוי לא מדבר בסיסמאות של עסקנים. כמי שגדל על ברכיו של סבו הגדול, הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל (מגדולי תלמידי החזון איש והאיש שהיה אגדה עוד בחייו), וכמי שמחזיק בהשכלה אקדמית רחבה, הוא מניח על השולחן תזה שמרנית, חדה ובלתי מתנצלת: החרדיות היא המרד האחרון בטוטאליות של המדינה.

הטראומה של אלטלנה: למה ר' גדליה זרק את הנשק?

כדי להבין את הגישה של הרב לוי, צריך לחזור אחורה, אל תש"ח. הסיפור שהוא חושף בראיון הוא לא רק אנקדוטה משפחתית, אלא משל מכונן שמסביר את ה-DNA של הליטאיות הישראלית.

"סבא שלי, ר' גדליה, לא היה אנטי-ציוני במובן של נטורי קרתא", מפתיע לוי. "כשפרצה מלחמת השחרור, היה בו להט. הוא האמין שחייבים להגן על עם ישראל. יהודים בסכנה? צריך לקום ולעשות מעשה. הוא התגייס". אבל החיבור של תלמידו המובהק של מרן החזון איש עם המדינה שבדרך נגדע באבחה אחת, על חופי תל אביב. "ואז הגיע סיפור אלטלנה", משחזר הנכד. "סבא ראה איך יהודים יורים על יהודים בפקודת הממשלה הזמנית. באותו רגע נפל לו האסימון. הוא הבין שהצבא הזה הוא לא 'מיליציה של העם היהודי' שבאה להגן עלינו, אלא זרוע של שלטון פוליטי. הוא הבין שהמדינה החדשה הזו מעדיפה את הריבונות שלה ואת שלטון המפלגה על פני הערך הפשוט של 'לא תרצח' ושל אחדות ישראל. באותו רגע הוא אמר: 'אני לא יורה ביהודים', והלך הביתה".

לוי טוען שהטראומה הזו צרובה בתת-מודע החרדי עד היום. החרדי לא מתנגד להגנה עצמית; הוא מתנגד להפוך לבורג במערכת שדורשת נאמנות עיוורת למדינה, גם במחיר של ערכים מקודשים.

"ללא עוררין וסייג"? לא בבית ספרנו

כאן מגיע הרב לוי ללב הסוגיה הבוערת של ימינו: . בעוד הפוליטיקאים מדברים על מכסות, יעדים ותקציבים, לוי מדבר על תיאולוגיה. על שבועת האמונים.

"תקשיבו לטקסט של השבועה ב," הוא מבקש. "כל חייל נשבע אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ומתחייב לקבל עליו את מרות המפקדים 'ללא עוררין וסייג'. תעצרו רגע על המילים האלו. יהודי מאמין לא מסוגל להוציא משפט כזה מהפה. 'ללא סייג'? הרי יש לי סייג ענק - הקדוש ברוך הוא! אם המדינה תחליט משהו שנוגד את התורה? אני לא מקבל שום סמכות אנושית 'ללא סייג'. אני עבד של הקדוש ברוך הוא, ולא עבד של בשר ודם".

לשיטתו, המדינה המודרנית דורשת טוטאליות. היא רוצה להיות הריבון הבלעדי, ה"אל" החדש. והחרדיות? החרדיות היא המקלט האחרון, ה"בונקר", שמגן על האדם מפני עריצות המדינה.

האשליה של הציונות הדתית

לוי לא חוסך את שבטו גם מהציבור הדתי-לאומי ("המזרחי"). הוא מתאר את היחס שלהם למדינה כסוג של "פיצול אישיות" רוחני. "הבעיה של הציונות הדתית היא שהם חיים בדמיון", הוא אומר בחדות. "הם מנסים להלביש כיפה על המדינה החילונית ולשכנע את עצמם שזו 'אתחלתא דגאולה', שזה הצבא של דוד המלך ויהושע בן נון. אבל המציאות היא שזה צבא חילוני, עם ערכים ליברליים-פרוגרסיביים, שהמטרה שלו היא לא עבודת ה' אלא קיום המדינה. החרדי הוא הילד שצועק 'המלך עירום'. אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא, בלי המשקפיים הוורודים של הרב קוק".

לא "מגזר", אלא "ברית השמרנים"

אחד החלקים המרתקים בראיון הוא הניתוח של לוי לגבי המיקום הפוליטי של החרדים. הוא דוחה את הטענה שהברית עם הימין (נתניהו והליכוד) היא אינטרסנטית בלבד ("שותפים טבעיים"). לטענתו, זו ברית אידאולוגית עמוקה.

"תסתכלו על העולם", הוא אומר. "יש מאבק עולמי בין הפרוגרס – שמנסה לפרק את המשפחה, את הלאום, את המסורת – לבין השמרנות. אנחנו, החרדים, הם השמרנים האולטימטיביים. אנחנו מגנים על התא המשפחתי, על ההיררכיה, על הזהות. לכן הברית שלנו היא עם המסורתיים ועם הימין השמרני. אנחנו ה'רפובליקנים' של ישראל. זה לא רק בגלל ארץ ישראל השלימה, אלא בגלל שאנחנו היחידים שעוד מחזיקים בערכים הישנים מול הטירוף הליברלי".

מורשת סבא: עבודה היא לא מילה גסה

בחלק האישי יותר, מספר לוי על דמותו הייחודית של סבו, ר' גדליה נדל. בניגוד לאתוס הליטאי המקובל כיום ("רק תורה"), ר' גדליה היה איש עבודה ועמל.

"סבא לא סתם 'עבד' בדיעבד", הוא מספר. "הוא האמין בזה. הוא גידל ענבים ליין, הוא מכר ביצים. הוא ראה ערך בלהתפרנס מיגיע כפיים ולא להיות תלוי בכספי ציבור. הוא היה תלמיד חכם עצום, גאון שאין כדוגמתו, אבל הוא בז ל'התמסדות' ולבירוקרטיה הישיבתית".

האם הנכד קורא לחזור למודל הזה? "היום המציאות שונה", הוא מודה ביושר. "החברה החרדית בנתה 'חומות' של כוללים וישיבות כדי לשרוד. יכול להיות שאיבדנו את העצמאות של סבא, אבל הרווחנו את ההישרדות של המגזר. בלי ה'חומות' האלה, היינו נשטפים".

העתיד: מ"מקלט" ל"הנהגה"?

לסיום, מציע הרב לוי מבט לעתיד. החרדים, הוא טוען, כבר לא יכולים להמשיך להתנהג כמיעוט נרדף שמתחבא בבונקר.

"המספרים לא משקרים. אנחנו הופכים להיות הרוב, או לפחות קבוצה דומיננטית מאוד. אי אפשר להמשיך עם אסטרטגיה של 'התבדלות' לנצח. אנחנו נצטרך לכתוב את 'החוזה החדש' של מדינת ישראל. לא חוזה של כניעה לחילוניות, אלא חוזה שבו אנחנו מובילים את המדינה למקום שמרני, יהודי ומחובר יותר למסורת. אנחנו כבר לא האורחים, אנחנו בעלי הבית – והגיע הזמן שנתחיל להתנהג בהתאם".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

19
אני עוד זוכר את ברוך נדל אח של רבי גדלי' נדל שהיה עיתונאי במעריב להשתלח בחרדים בלי סוף.
דוד
18
תשכח מזה שמישהו יתן לך לכתוב מחדש את החוזה הציוני המדינה תשרף ולא יקום ולא יהיה וראה ערך קפלן וזה קטן על מה שיתרחש אם מה שאמרת אכן היה קורה במציאות. וזה עוד מבלי להכנס לפוליטיקה ולפוליטיקאים החרדים ודוק ורכמ"ל.
יוליוס
הוא מהחרדים הנחיתיים שמחפשים כל הזמן איך לתקן את "הבעיה" החרדית, תסביך רגשי שנוצר כתוצאה מכך שהחרדים קבוצת מיעוט בארץ ישראל.
אברך בן תורה מבני ברק
כמובן שללמוד באקדמיה של הליברלים (הם המציאו את האקדמיה, לידיעת נדל) זה אין בעיה, רק הצבא הוא הבעייתי, בקיצור מספיק להצדיק את העיוות שלך בפלפולי סרק, תהיה כנה עם עצמך- כמו סביך...
יוסי
17
ברוך נאדל אינו אח!
ברוך?
16
מה הקשר בין המליציה של בן גוריון לצה״ל של היום? המדינה השתנתה וצה״ל השתנה. למרות שיש מיעוט שמאלני וחילוני קולני עדיין רוב העם והצבא הרבה יותר דתיים ממה שהיה פעם. ואגב סוף הדברים שלו לגבי ההובלה של המדינה למקום יותר יהודי זה דבר שהציבור התורני של הציונות הדתית מנסה כבר שנים. מקווה שהחרדים יצטרפו בהק
יהודי חרדי
שום דבר לא השתנה, גם היום השמאל היה מוכן להחריב את המדינה על רק לא ביבי, קראו לסרבנות, להוציא את הכסף, הם בגדו במדינה בגלל תאוות השלטון שלהם
יואל
15
עיתונאי יקר, תן לאורח שלך להתבטאות בלי לקטוע אותו כל רגע בבקשה
יחי
14
טענה ללא בסיס, אין ״מדינה״ מול ״החרדים״, אנחנו חלק מהמדינה לטוב ולמוטב, ואם יהיו חרדים בצבא, האופי שלו ישתנה, מה אתה מצפה שצבא שרובו שמאל (או לפחות היה בעבר) יאמץ ערכים שמרניים סתם ככה? אם יהיו הרבה דתיים וחרדים הוא ישתנה, ורואים את השינוי הזה כבר כיום, רוב המפקדים במלחמה האחרונה הכריזו שיוצאים להלח
יוסף
13
דעות והשקפות פסולות, דרך התורה היא התבדלות ללא שינוי.
אברך בן תורה מבני ברק
אתה מאוד אטום לדעות של אחרים, מי אתה שתחליט שהדעות שלו פסולות? מי אתה שתחליט מה היא דרך התורה? תלמד לקבל דעות של אחרים בלי לשלול אותן ישר על הסף,לדעתי הוא מאוד צודק בדבריו.
ליעד
12
למה יש סמל של ג'מיני בתמונה לפני שפותחים את הפודקאסט?
קובי
11
קשקושים ועם הארצות.
גלי
10
השקפה מעניינת, יש הרבה אמת בדבריו,
יואל
9
איזה שטויות ושקרים. דבריו רק נסיון מתוחכמת להצדיק השתמטות החרדים מגיוס. אני כבר איש זקן וזוכר היטיב איך היו המדינה וחברה הישראלית לפני ששים שנה. היום כלל העם הרבה יותר מסורתיים ואחוז שומרי שבת בפרהסיה גדל מאוד. לו המגזר החרדי היו נוהגים בישרות ונעימות וכן נושאים בנטל הכלל, המצב הרוחני של העם יהיה אפ
George
8
מרתק
דוד
7
הוא עצמו חי בדמיונות וכל הפוסל - במומו פוסל. לפני חצי יובל לא היו ערכים ליברליים בצבא ובכל זאת לא התגייסו.
אריאל
6
זו דעה קיצונית . רוב גדולי ישראל לא חשבו כך .. יותר בכיוון של " מדינת ישראל מעשייך יקרבוך ומעשייך ירחיקוך"
שלמה ברוורמן
5
בשמחת תורה נכשלתם במבחן.
יעקב
4
הוא צודק לחלוטין תעשו משהו נגד הצבא שזה נוגד לדת יעלימו אותכם כל עוד שיש את בגץוערב רב במדינה לא יעזור כלום רק משיח הימין יכול לחלום שהוא שולט חיים בדימיון לא נורא זו הקגשה טובה לשבת בכנסת לצעוק ולקבל בוכטא יכטא ושכטא
מני
3
איך החברה החרדית תוכל לכתוב את החוזה החדש למדינת ישראל אם היא מתבדלת ולא מותאמת לעולם של המאה העשרים ואחת? ואני לא שואל ברמת יכולת הלמידה למרות שכדי להיות מהנדסים רופאים וכלכלנים בחור חרדי ממוצע צריך ללמוד מאוד קשה כדי להשלים את הפער...אני שואל במובן המנטלי...איך אדם שגדל במסגרת שמונעת ממגמה של ראיי
אמיר טויטו
2
איזו בורות הוא הפגין בקשר להשקפת הציבור הדתי לאומי. אף אחד לא חושב שמדובר בצבא של יהושע בן נון ודוד המלך. פשוט מדובר במלחמת מצווה שהכל יוצאין, וכמבואר ברמב"ם בגדרה שהיא "עזרת ישראל מיד צר" וכן נקט החזו"א (עירובין, ליקוטים סי' קיב ס"ק ו) לגבי נוכרים הנלחמים בישראל. וכן נקטו לגבי המלחמות כיום שמנהלת ה
אא
טעות. הרמבם בהל' מלכים עוסק במלחמת עמלק ושבעה עממים ומי שבא להצר על הכיבוש.... אין קשר לזמננו
רבינוביץ
כתוב ברמב"ם "מיד צר שבא עליהם" בוודאי שיש קשר לזמננו
יהודי פשוט
מיד צר שבא ומאיים על כיבוש המצווה של שבעה עממים ומלחמת עמלק זה כתוב בהלכות מלכים ולא בהלכות רוצח ושמירת נפש... ולכן אין מצווה כזאת במניין המצוות לרמבם
צא ולמד
מעניין שאף אחד לא למד כמוך. עיין בחזו"א שציינתי, וכן הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות ח"א סימן רמג), הרב עובדיה (יחווה דעת ח"ב סימן יד ובשו"ת יביע אומר ח"י חו"מ סימן ו), הגרי"א הרצוג ((שו"ת היכל יצחק או"ח סימן לז וסימן לט) ועוד רבים
אא
1
מישהו מכיר טכנולוגיה, שמשתיקה את המנחה ונותן להקשיב ללא הפרעות למרואיין?
מוטי

