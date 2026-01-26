תהודת זהות - פודקאסט חרדי

כיכר השבת

פודקאסט "תהודת זהות" מביא את קולם של חרדים בעולם המעשה, דיונים על זהות, ערכים וחיי יומיום בחברה החרדית המודרנית

"תהודת זהות" הוא פודקאסט ייחודי המתמקד בקולם של חרדים בעולם המעשה, ומציע פלטפורמה לדיון פתוח על סוגיות של זהות, ערכים ומקום בחברה הישראלית. הפודקאסט מביא נקודת מבט אותנטית מתוך החברה החרדית, תוך התמודדות עם שאלות של מסורת ומודרניות, עבודה ולימוד, ומעורבות חברתית.

הפודקאסט עוסק במגוון רחב של נושאים הרלוונטיים לציבור החרדי בישראל, כולל שילוב בשוק העבודה, השכלה גבוהה, יזמות, טכנולוגיה ועוד. דרך שיחות עומק עם אורחים מגוונים, "תהודת זהות" בוחן את האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני חרדים המבקשים להשתלב בעולם המעשה תוך שמירה על זהותם הדתית והתרבותית.

הפודקאסט מהווה במה חשובה לקולות שונים בתוך החברה החרדית, ומאפשר דיון ביקורתי ובונה על סוגיות מרכזיות. הוא מתייחס לשאלות של זהות אישית וקהילתית, מתח בין ערכים מסורתיים לבין דרישות החיים המודרניים, ודרכים לגשר על פערים תרבותיים וחברתיים.

"תהודת זהות" תורם לשיח הציבורי בישראל על ידי הצגת נקודות מבט מגוונות מתוך הציבור החרדי, ומסייע לקהל רחב יותר להבין את המורכבות והעושר של החברה החרדית. הפודקאסט מציע תובנות על תהליכים של שינוי חברתי, התפתחות כלכלית, ומגמות חדשות בקרב הציבור החרדי בישראל.

