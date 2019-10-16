לאחר תקופת מנוחה ממושכת בנתניה, שווייץ ובמושב אורה, חזר האדמו"ר מויז'ניץ למעונו במרכז קריית ויז'ניץ בבני ברק • אמש נחגגה שמחת אירוסין לנינת האדמו"ר במעונו של זקינו האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זיע"א • צפו (חסידים)
מסע הלוויה של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ. ההתארגנות לסדרי הטהרה וההספדים תחל בשעה 9:30. מסע הלוויה יחל בשעות הצהריים (המועד שנמסר כרגע הוא 13:00) מבית המדרש ברחוב תורת חיים, דרך הרחובות גבעת פנחס, עזרא-מערב, חזון איש-דרום עד בית העלמין. לפי הנחיית המשטרה האמבולנסים ימוקמו בנקודות שייקבעו ולא ינועו ממקומם לאורך מסע הלוויה עד סיומו (חרדים)