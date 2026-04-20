לאחר תקופה ארוכה של שנה וחצי בה שהה האדמו"ר מויז'ניץ לצרכי מנוחה ורפואה בנתניה, שווייץ ובמושב אורה, שב האדמו"ר למעונו שבמרכז הקריה בבני ברק.
ברוב שעות היום שוהה האדמו"ר במעונו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל, ומקבל קהל במעונו המיתולוגי של זקינו, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זצ"ל.
אמש נחגג במעון הקודש שמחת האירוסין לכלה נינת האדמו"ר, נכדה לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא.
כפי המסתמן כעת, האדמו"ר צפוי לשהות בקריה לאורך התקופה הקרובה, למעט גיחות קצרות למנוחה במושב אורה במהלך ימי הקיץ.
