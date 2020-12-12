המלחמה הקרה הותירה את אירופה שסועה, כל צעד אל עבר החופש עלה בחיים - והנה קם נער אחד שהחליט שהשמיים הם לא הגבול | מול מסך הברזל עמד איבו זדארסקי עם נשק שאיש לא ציפה לו | סיפור של בריחה אחת נועזת, של נער שהפך לממציא אגדי ולבעלים של אחת מחברות המדחפים המצליחות בעולם | תהדקו חגורות (מגזין כיכר)
לרגל חצי יובל לנפילת מסך הברזל הקומוניסטי ופתיחת הדרך לאומן, נגן הקלרינט איציק בר-לב וחבורתו מוציאים לאור עיבוד חדש לניגון הגעגועים המיתולוגי שנהגו חסידי ברסלב לשיר ביערות פולין של טרום מלחמת העולם הראשונה ובו ביטאו את הכיסופים להגיע לאומן ולהשתטח על קבר מורם ורבם רבי נחמן מברסלב • צפו (מוזיקה)