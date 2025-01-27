מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
סיפור מרתק על עמדת הרבי מלעלוב וגדולי ישראל נוספים בפרשת חטיפת מטוס אייר פראנס לאנטבה בשנת 1976 - ועל פעילותם הנמרצת למען שחרור החטופים בכל מחיר, כשהם סברו 'דעת תורה' כי צריך להיענות לדרישת החוטפים ולעשות הכול כדי לשחרר את החטופים | התמליל והסיפור המפעים (חסידים)
החשדות נגד הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר: בנציון ציוני ושמחה קרקובסקי מעצורי 'פרשת מצגר', שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים, עו"ד וינרוט, המייצג את קרקובסקי: "המשטרה מבינה שככל הנראה הוא לא עשה שום דבר", חיים איזנשטט, נהגו של הרב מצגר, נשאר במעצר (ארץ)