לעלוב פותחת דף חדש: המעמד ההיסטורי ששינה את פני החסידות

מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

הדינר היוקרתי בלעלוב (צילום: משה גולדשטיין )

"דער לעלובער פלאם" המעמד ההיסטורי חסר התקדים בחצר הקודש לעלוב - מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד מכונן וייחודי במרכז האירועים 'דיסיטי' - במישור אדומים.

"דער לעלובער פלאם" נרשם בתולדות חסידות לעלוב המעטירה ככינוס חסר תקדים, הן במהותו והן בתצורתו המשוקעת.

חסידות לעלוב ההולכת ומתפתחת באיכות ובכמות בלעה"ר בממדים מפתיעים, מפעילה בתקופה האחרונה שורה ארוכה של מפעלי קודש, ארגוני תורה וחסידות, חיי קהילה של צדקה וחסד, ועוד שלוחות רבות של עשייה ופיתוח לכבוד ולתפארת.

המציאות הברוכה הזו, שנופלת על כתפי האדמו"ר הביאה את ההכרח לצאת לדרך חדשה.

במסגרת זו הוכרז על ייסוד 'ועד חצר הקודש' ומיתוגו מחדש בהקמת שורת נדבכים של פעילות קודש, לצידו הוקם "הועד המורחב", שיסייע בכל הפעילות בפריסה ארצית.

וכך, בחודשים האחרונים התבשרו כלל חסידי לעלוב בארץ הקודש ובתפוצות על ההיערכות מרשימה להתכנסות פאר של כלל החסידים בראשות האדמו"ר כדי לבסס ולכונן את מפעלות הקודש הפותחים דף חדש של עשיה בהיקף רב ביותר.

ואכן, בעזרת ה' ארגוני הקודש פועלים כבר כעת ביתר שאת וביתר עוז, לאור הצלחת המהלך שבסיומו, כינוס השותפות הנשגבה.

במעמד האדיר נשא האדמו"ר מלעלוב דברות קודש, וכן נשאו דברים, המשפיע החסידי הגה"צ רבי נחמן בידרמן - בן דודו של האדמו"ר, וכן הרה"ח ר' שמחה קרקובסקי משב"ק בית לעלוב.

המעמד הותיר רושם עז על מאות המשתתפים, שיצאו נפעמים ונרגשים מהמקום, בתחושת שותפות עמוקה עם משא הקודש שעל כתפי האדמו"ר, ובחיבור מחודש למורשת החסידות.

המעמד הופק ע"י חברת טיפ הפקות בניהולו של מוטי רבינוביץ, שדאגה לליטוש ולהפקה מוקפדת.

הגה"צ רבי נחמן בידרמן נואם (צילום: משה גולדשטיין )
