רכב החלל 'פרסווירנס' של נאס״א סיפק לראשונה עדות לכך שהאוויר של מאדים פעיל מבחינה חשמלית, לאחר שאיתר פרצי חשמל זעירים | מדובר בתגלית בעלת השלכות ישירות על האקלים של מאדים, על מידת האפשרות שיהיה ראוי למגורים בעתיד ועל תכנון משימות רובוטיות ואנושיות
בשנת 2004 שוגרה הגשושית רוזטה ועליה הנחתת פילה, אתמול, לאחר יותר מעשור, הנחתת השתחררה מהגשושית, נעה באיטיות לעבר כוכב השביט עד שנחתה על הכוכב ועשתה היסטוריה. מה היא תגלה שם? • צפו בהדמיה של סוכנות החלל האירופאית משחרור הנחתת והנחיתה על כוכב שביט