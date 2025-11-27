רכב החלל 'פרסווירנס' (Perseverance) של נאס״א סיפק לראשונה עדות לכך שהאוויר של מאדים פעיל מבחינה חשמלית. הממצא, שאותר באמצעות פרצי חשמל זעירים – מה שמדען אחד כינה "מיני ברקים" – קשור למערבולות אבק המכונות “שדי אבק”, הנפוצות על פני כוכב הלכת.

החוקרים ניתחו 28 שעות של הקלטות שמע שנאספו לאורך שני “שנים” של מאדים, וזיהו 55 תופעות המכונות 'פריקות חשמליות', לרוב בקרבת שדי אבק או חזיתות של סופות אבק. המדען ראלף לורנץ, מחבר שותף מהמעבדה לפיזיקה יישומית באוניברסיטת ג׳ונס הופקינס, הסביר כי אין מדובר בברקים במובנם הרגיל, אלא בניצוץ קטן באורך של כמה מילימטרים, שנשמע כמו נקישה חדה.

את הפריקות החשמליות עצמן יוצרת הדינמיקה הפנימית של שדי האבק: גרגירי אבק זעירים מתחככים זה בזה, מצטברים אלקטרונים ומשחררים את מטענם בקשתות חשמליות זעירות, באורך סנטימטרים בודדים, המלוות בגלי קול. התופעה הזו ידועה בשם טריבואלקטריות – אותה פעולת התחככות שמובילה לחשמל סטטי.

לדברי פרנק מונטמסן מה-CNRS, אחד ממחברי המחקר, התהליך דומה לניצוץ שיכול להיווצר כשצועדים על שטיח ביום יבש וקריר ומתקרבים לידית מתכת. החשד כי האוויר של מאדים עשוי לייצר פריקות חשמליות הועלה בעבר, אך כעת הוא מקבל תיעוד ישיר בזכות רגישותם יוצאת הדופן של מכשירי פרסווירנס והזמן הממושך שבו הם מאזינים לסביבה. עוצמת הניצוצות שתועדו דומה לזו של הצתה במכונית.

על פי ד״ר בפטיסט שיד מהמכון לחקר אסטרופיזיקה ופלנטרולוגיה בצרפת, העומד בראש המחקר שפורסם בכתב העת Nature, מדובר בתגלית בעלת השלכות ישירות על הכימיה האטמוספרית של מאדים, על האקלים שלו, על מידת האפשרות שיהיה ראוי למגורים ועל תכנון משימות רובוטיות ואנושיות בעתיד.

לדבריו, המטענים החשמליים הנוצרים באוויר עשויים להשפיע על אופן תנועת האבק בכוכב הלכת – תהליך מרכזי להבנת האקלים המאדימי, שנותר עד היום חלקו בלתי מפוענח. בנוסף, תופעות כאלה עלולות לסכן ציוד אלקטרוני של משימות קיימות ואף להוות סכנה אסטרונאוטית בעתיד.

מאדים מצטרף כעת לכדור הארץ, לשבתאי ולצדק ככוכבים בעלי פעילות חשמלית באטמוספרה. החוקרים ציינו כי גם בנוגה, באורנוס ואף בטיטאן, הירח של שבתאי, ייתכן שקיימת תופעה דומה שטרם תועדה. התנאים במאדים, הכוללים אוויר דליל, יבש ורווי אבק, הופכים את יצירת הניצוצות לקלה בהרבה מאשר בכדור הארץ, שם דרוש מטען גדול בהרבה כדי לפרוץ את האוויר הצפוף.