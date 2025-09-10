צילום פנורמי של הגשושית במאדים ( צילום: נאס"א )

במהלך החודש האחרון (ספטמבר 2025), גשושית 'קיוריוסיטי' של נאס"א הפיקה שלוש תמונות פנורמה מרהיבות באזור קרחון גייל שבמאדים, והמשיכה את מסע המחקר שלה כשהיא מציינת למעלה מ-13 שנים מאז נחתה על פני מאדים. התמונות האחרונות מהאירוע חושפות את הנוף המרשים של מאדים, כולל רשתות מינרליות ("boxwork") שנוצרו ככל הנראה מפעילות מימית במקום. כל פנורמה מבוססת על איחוד של 31 תמונות יחידניות שצולמו באמצעות מצלמת הניווט הימנית של הגשושית, בזווית צילום משתנה בין 77 ל-185 מעלות, בשעות האור המיטביות של היום על פי זמן המאדים. המצלמות והמערכות הטכנולוגיות של קיוריוסיטי עברו לאחרונה שדרוג משמעותי שמאפשר לגשושית לתפקד ביעילות גבוהה יותר, תוך ניצול חכם של האנרגיה הנפלטת מהגנרטור הגרעיני שלה. בזכות זאת, הגשושית מצליחה לבצע בו-זמנית פעולות כמו צילום, נסיעה ושידור נתונים, ובסיום המשימות לשמור על אנרגיה באמצעות "שינה מוקדמת" אוטונומית. שיפורים אלו מאריכים בפועל את משך פעילותה של הגשושית ומאפשרים לה להמשיך במחקר קריטי על פני כוכב הלכת האדום.

תמונת 'סלפי' של גשושיתהחלל קריוסיטי במאדים ( צילום: נחלת הכלל )

מאז תחילת משימתה בשנת 2012, קיוריוסיטי חצתה למעלה מ-35 קילומטרים בחיפוש אחר סימנים לקיום מים ולחיים בקנה מידה מיקרוביאלי - כל זה כדי לנסות לאושש את השערת המדענים בנוגע לשינויים שיתכן והתרחשו על פני הכוכב. בימים אלו, מחקריה מתמקדים בתצורות מינרליות שמספקות רמזים חשובים על תהליכים גאולוגיים ומימיים קדומים, בזכותונם של תצלומי הפנורמה העדכניים.

קיוריוסיטי היא דוגמה מרשימה לעמידות טכנולוגית ולמנהיגות מדעית, עם צוות בנאס"א שממשיך לחדש ולתחזק את הגשושית בעזרת פתרונות יצירתיים גם כשהמערכות מתבלות. יותר מעשור לאחר הנחיתה, נשארת הגשושית רלוונטית ומספקת מידע קריטי על העבר והעתיד של מאדים, בעוד היא ממשיכה לגלות תצורות גאולוגיות בלתי צפויות ותופעות שטרם פוענחו, המסייעות לקידום המשימה ולציפיות לקראת נחיתה אנושית על פני מאדים.