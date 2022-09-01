קשיי למידה

מאחורי קשיים רבים של ילדים מסתתרת לא פעם בעיה עמוקה שההורים מתקשים לזהות, ולעיתים אף מסרבים להכיר בקיומה. במקום להתמודד עם שורש הקושי, הם מחפשים את הפתרון במקומות אחרים, מאשימים את הסביבה ומנסים לטפל בתסמינים בלבד | דרך סיפור הילדים המפורסם "דרקון - אין דבר כזה", ושני מקרים מרתקים מחדר הייעוץ ומהכיתה, מתבררת אמת חינוכית חשובה: ככל שמתעלמים מהבעיה, כך היא הולכת וגדלה (חינוך)
ד"ר גד דואר, נחשב למומחה הגדול ביותר בציבור החרדי להפרעות קשב וריכוז, ולאחר שנים רבות בהן לא התראיין, הוא שובר שתיקה ומסביר מדוע הוא כופר במושג 'הפרעות קשב', ומדוע למרות זאת הוא הוא מרבה לתת ריטלין לילדים? • צפו | מרתק (חינוך)