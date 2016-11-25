כאב, פעולה, ריפוי ומשמעות - כך מלמדת התורה את הפסיכולוגיה של ההתמודדות עם אובדן, אלפי שנים לפני המחקר המודרני | מהאבל המדוד של אברהם ועד הנחמה של יצחק - סיפור חיי שרה הוא מדריך לחיים שאחרי השבר (פסיכולוגיה)
פרשת "חיי שרה" - פרשנות סיפור חייה של האמא הראשונה של אומתנו - שרה אימנו. אם ניגש מיד לטוויסט של הפרשה, מה שמפתיע הוא שהפרשה בכלל לא דנה בחייה של שרה, אלא מתארת את מותה ואת טקס הקבורה שלה. לאחר מכן ממשיכה הפרשה באותו נושא, ומסיימת בסיפור מותו של אברהם אבינו. היאך ייתכן שפרשה זו עוסקת דווקא במוות, ומדוע היא נקראת בשם "חיים"? (אקטואליה בפרשה)