קברי הנביאים בהר הזיתים שחוללו, מעוררים סערה: יו"ר שדולת הר הזיתים, חכ"ל הרב ארז מלול פנה בבהילות לראש העיר ירושלים ומפקד משטרת ירושלים | זאת, בעקבות פניית הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים שדיווח כי מערת הקבורה של הנביאים חגי, זכריה ומלאכי נעולה בפני מבקרים וכי צלבים נוצריים הוצבו על מעקות הכניסה (חרדים)
האחים אברהם ומנחם לובינסקי, ראשי הוועד להגנת הר הזיתים מקווים שבעקבות העובדה שאלדסון ז"ל בחר להיטמן בה הזיתים, מקום בו נקברו יהודים עוד בתקופת בית המקדש הראשון, זו הזדמנות להחזיר את ההר למקומו הראוי • שלום לרנר מנהל הועד הבינלאומי קורא לממשלה להשקיע בשיקום קברים ובהקמת מרכז מבקרים מכובד כראוי למקום הקדוש (חדשות)