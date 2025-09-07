חכ"ל הרב ארז מלול, יו"ר השדולה למען הגנה ושיקום הר הזיתים, פנה השבוע בחריפות לראש עיריית ירושלים משה ליאון ולמפקד משטרת ירושלים ניצב אמיר ארזני, בעקבות מכתב דחוף ומדאיג שקיבל מהוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, לאחר שבוצע חילול קברי הנביאים בהר הזיתים בירושלים.

הפניה הדחופה של חכ"ל מלול למוקדי השלטון המרכזיים בירושלים מגיעה על רקע דיווחים מטרידים ומדאיגים על המצב הקשה במערת הקבורה של הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, הממוקמת מתחת למלון שבע הקשתות בלב האזור המרכזי של הר הזיתים.

המכתב, שהגיע לחכ"ל מלול בימים האחרונים, חתום על ידי כל בכירי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים: מנחם ואברהם לובינסקי, יושבי ראש הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, ג'ף דאובה - חבר הנהלה בוועד הבינלאומי, דב פישהוף - חבר הנהלה בוועד הבינלאומי, ומשה ברוס - מנכ"ל הוועד בארץ ישראל, יחד עם שאר חברי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים.

על פי המידע המפורט שהגיע לחכ"ל מלול, מערת הקבורה ההיסטורית נעולה כעת באופן מלא בפני מבקרים ומתפללים המבקשים לפקוד את קברי הנביאים. המצב מחמיר עוד יותר עקב העובדה שעל מעקות הכניסה למערה הוצבו צלבים נוצריים בולטים, בחילול המקום באופן תקדימי וחמור.

"הופתענו בתדהמה מרובה לראות שמערת הקבורה נעולה לכניסת מבקרים הרוצים לפקוד את קברי הנביאים", כתבו חברי הוועד הבינלאומי במכתבם הנחרץ לחכ״ל מלול, תוך הדגשת החומרה הרבה של המצב.

חברי הוועד הבהירו במכתבם כי "מקום קבורתם של הנביאים היא אתר יהודי קדוש לעם היהודי ואין מקום לצלבים של נוצרים", ופנו בבקשה ברורה וחד-משמעית לחכ"ל מלול "לפעול בנושא ולתקן את העוול והחרפה במערת הנביאים".

הר הזיתים, שהינו בית הקברות ההיסטורי מהקדומים ביותר של העם היהודי, משמש כמקום מנוחתם של נביאים, גדולי הדורות, רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות ויהודים מכל שכבות הקשת.

בשנים האחרונות מתנהל מאבק מתמשך ומאומץ לשמירה על האתר, כאשר הוועד הבינלאומי פועל בשיתוף הדוק עם גורמי השלטון הישראליים - המשטרה, משרד השיכון, עיריית ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת - לקידום הביטחון, האבטחה והשיקום באתר הרגיש.

על פי נתוני הוועד, הפעילות המתמשכת נחלה הצלחה רבה בשנים האחרונות, כשבין ההישגים המרכזיים ניתן למנות: הוספת מערכת מצלמות אבטחה מתקדמת, שיקום נרחב של מצבות פגועות ומוזנחות, הוספת עמדות משטרה קבועות להגברת הנוכחות הביטחונית, והקמת מרכז מבקרים מודרני לשירות הציבור הרחב.

יו"ר הוועד להגנה על הר הזיתים מנחם לובינסקי אמר בכאב, כי "לאחר שנים רבות בהן אנו מלווים את ההגנה על הר הזיתים, ערבנו בנושא את יו"ר השדולה למען הר הזיתים חכ"ל הרב ארז מלול שטיפל בעניין באופן מיידי ועירב את כל הגורמים הרלוונטיים שפעלו הן מול עיריית ירושלים והן מול משטרת ישראל במטרה לעשות סוף להפקרות השוררת בהר מצד גורמים עוינים".

אברהם לובינסקי, יו"ר הוועד, הוסיף, כי "כעת, לאחר פנייתו של חכ"ל הרב ארז מלול לכלל הרשויות שאמורות לאבטח את ההר, אנו ממתינים לתגובה מהירה ונחרצת שלהן, מהעירייה ועד למשטרה. המטרה המרכזית היא לטפל באופן יסודי במצב החמור של קברי הנביאים, להסיר את הסמלים הזרים שהוצבו במקום, להחזיר את הגישה החופשית למבקרים, ולהשיב את הכבוד הראוי למקום".

"פנייתו של חכ"ל מלול לראש עיריית ירושלים ולמפקד המשטרה מהווה צעד ראשון ומשמעותי בטיפול בפרשה, ומצופה כי הגורמים הרלוונטיים יפעלו במהירות המרבית לפתרון המצב התמוה והמדאיג בקברי הנביאים בהר", אמרו ראשי הוועד להגנה על הר הזיתים, והודו לחכ"ל הרב ארז מלול, יו"ר השדולה בכנסת, על הירתמותו האינטנסיבית לטיפול בפרשה.