נדל"ן בחו"ל

מה שהתחיל כטרנד של משקיעי נדל"ן ישראלים, מגיע בשנה האחרונה גם לציבור החרדי: איך משפחות שמעולם לא חשבו על השקעה בחו"ל מגלות שההון שכבר נצבר בדירה שלהן בישראל עשוי לשמש בסיס לנכס נוסף, בלי להוציא חסכונות מהבנק. וגם: איך מחירי דירות 2 חדרים טיפסו בכ־100 אלף שקל בשנה (נדל"ן)
רכישת נכס באירופה הפכה בשנים האחרונות ליעד מועדף על משקיעים ישראלים המחפשים פיזור גיאוגרפי, מטבע חזק ולעיתים גם דריסת רגל להגירה עתידית. יחד עם זאת, הפערים הרגולטוריים, התרבותיים והמשפטיים בין ישראל למדינות אירופה יוצרים כר נרחב לטעויות יקרות. סקירה שיטתית של הטעויות הנפוצות מאפשרת להיערך נכון יותר, להקטין סיכונים ולשפר משמעותית את פוטנציאל התשואה והביטחון בעסקה (נדל"ן)