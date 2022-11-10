אחרי חודשים ארוכים של דיונים וסערות, חברי הכנסת יצביעו בקריאה שנייה ושלישית על חוק הגיוס בעוד כשבועיים | מפת ההצבעות הולכת ומתבהרת, ובדגל התורה מאיימים על אגודת ישראל: "אם תלכו עד הסוף נגד הגיוס נרוץ לבד בבחירות ותיאלצו להסתדר" | נתניהו מתחייב שיהיה רוב לחוק (אקטואליה, חרדים)
אחד הנושאים הפחות מדוברים בעת האחרונה - זה נושא אקוטי מאוד עבור הציבור החרדי - חוק הגיוס המתגבש | ראשי ישיבות אומרים ל'כיכר': "הח"כים מתעסקים בחד-פעמי, אבל מתעלמים מהנושא הכי בוער. גפני הבטיח שהוא מפסיק לפחד - שיקיים" | 'ועד הישיבות': "זו סוגיה רגישה" (ישיבות)