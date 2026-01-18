כיכר השבת
ימי הכרעה דרמטיים בכנסת

מזכיר הממשלה הכריז על מועד ההצבעה לחוק הגיוס | דגל מאיימים על אגודה: "תיאלצו להסתדר לבד!"

אחרי חודשים ארוכים של דיונים וסערות, חברי הכנסת יצביעו בקריאה שנייה ושלישית על חוק הגיוס בעוד כשבועיים | מפת ההצבעות הולכת ומתבהרת, ובדגל התורה מאיימים על אגודת ישראל: "אם תלכו עד הסוף נגד הגיוס נרוץ לבד בבחירות ותיאלצו להסתדר" | נתניהו מתחייב שיהיה רוב לחוק (אקטואליה, חרדים)

21תגובות
יקרה היא מפז ומפנינים. ישיבת חברון (צילום: Aharon Krohn/Flash90)

מזכיר הממשלה הודיע היום (ראשון) לשרי הממשלה כי בתוך שבועיים יסתיימו הדיונים על , והחוק יעלה להצבעה במליאת הכנסת - בקריאה שנייה ושלישית.

מוקדם יותר היום נחשף בכיכר השבת כי ההערכה של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, הייתה שחוק יעבור בתוך כשבועיים.

"שבועיים והאירוע הזה מאחורנו", התבטא אמש אחד מראשי הסיעות החרדיות: "לא יודע מה יהיה באירוע המשפטי, אבל בכל מה שקשור לחקיקה בכנסת - אנחנו בתוך שבועיים מסיימים את האירוע".

בכנסת מסתפקים אם יהיה רוב לחקיקת החוק, אבל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב לבכירים החרדים כי ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק: "יהיו לנו 61 תומכים, החוק יעבור", אמר נתניהו לדרעי וגפני.

במידה והחוק אכן יעבור, הרי שהחרדים צפויים להצביע בעד תקציב המדינה והבחירות צפויות להתקיים במועדן בעוד כשנה, אלא אם נתניהו יבחר להקדים את הבחירות במספר חודשים.

בכיר בש"ס אומר היום לכיכר השבת: "בעוד שבועיים יעבור חוק הגיוס - מה שיוביל לעצירת המעצרים של תלמידי ישיבות, מדובר בחוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות שכרגע אין להם מעמד, זה חוק שיעצור את המעצרים, החוק קיבל את אישור הרבנים שלנו, שמכירים כל סעיף בחוק, לפני ההצבעה האחרונה נקבל שוב את אישור הרבנים, אבל אפשר לומר אחרי שלוש שנים שיש חוק והוא יעבור במליאה בשבועיים הקרובים, נתניהו התחייב שיהיה רוב ואנחנו סומכים עליו".

כאמור, בכנסת יש מי שסבורים שנתניהו לא יצליח להשיג את הרוב שכן בשל התנגדות ח"כ יצחק גולדקנופף - בהוראת מועצת גדולי התורה - וככל הנראה גם חברי הכנסת מאיר פרוש ויצחק טסלר, לצד ארבעה ח"כים מהקואליציה שהתחייבו להצביע נגד - הרי שהקואליציה נמצאת על גבול ה-61 ומספיק ח"כ נוסף מהקואליציה שיצביע נגד והחוק ייפול.

העיתונאי עמית סגל פרסם היום על איום של דגל התורה לאגודת ישראל ולפיו אם יילכו עד הסוף בסוגיית הגיוס, ויצביעו נגד, "נרוץ לבד ותיאלצו להסתדר".

בתוך כך, בייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיכים להתנגד לסעיפים המרכזיים של חוק ביסמוט, מה שצפוי להקשות על החוק בעתירות שיגשו לבג"צ, וטרם ברור מה תהיה עמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"במידה ואפיק תתנגד לחוק, זו תהיה טעות אנושה לחוקק את החוק בכל מחיר, רב הנזק על התועלת", התבטא בכיר בש"ס העוסק בחקיקת חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
שדגל לא יעופו על עצמם כי הם לא יעברו בבחירות הקרובות, להיפך אגודה תעבור בתמיכת המון פורשי ש"ס והפלג הירולשמי, גור + ויזניץ על 2 פלגיה + הפלג זה המון המון קולות תוסיפו את כל אגודה + מאוכזבי ש"ס ודגל ויש לכם מפלגה חדשה
שי
בדיוק!!!
בית שמשניק
14
ביהדות התורה אף אחד לא יכול לרוץ לבד, כי הם לא יעברו.
דניאל
כולנו בעד בן גביר
אורי
13
בגץ לא יאשר...סתם תרגיל להעביר תקציב
חחח
אם גם ככה הממשלה לא רלוונטית לחוק, למה לא להעביר תקציב שטוב לחרדים?
אשרי
שיש עקרונות שאומרים שהם בציפור נפשו של החרדים יותר מכסף אז לפעמים מוותרים על כסף לשמירת העקרונות .
יון
12
אסור להפקיר את גורל עולם התורה בידי אדמו"רים קיצונים שהולכים עם הראש בקיר ורוצים לחייב את כל הגדולים לפעול כמוהם. המצב הקיים ללא חוק גיוס הוא הכי גרוע.
שמואל
להסכים לסנקציות זו הפקרה, כי מהיום יש לך נקודת התחלה שהסכמת.
שוקי
סיפורי פוגי בשביל להפחיד.
אשרי
11
אם אגודה יתנגדו דגל בצרות! יש מקום לתנועה חרדית חדשה, גם ספרדים גם לטאים וחסידים וזה מה שיפתח כאן. המון יצביעו לכזה מפלגה חדשה.
מאיר שמחה
10
כל מי שלא יצביע בבחירות הבאות הוא לא בפנים ! האופוזיציה והקואלציה מתאחדים והחרדים בחוץ
משה
9
מה יעצור את המעצרים זה מה שהחוק עושה ? החוק שולח 50% לאבדון !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! זה מה שמעניין , מעצרים ? זה ההשג? השתגעתם לגמרי?
חי
8
הבנתי שגור בכלל לא בטוחים שיצביעו יותר. הם מאסו בפוליטיקה
ששון
7
גפני המון ליטאים לפחות שאני פוגש בבית כנסת והם לא הפלג. אומרים חד משמעית שלא יצביעו לך יותר בגלל חוק הגיוס הזה. אז תרגע!
סטפנסקי
6
רבות מחשבות בלב גפני ודרעי ועצת ה' היא תקום.הם לא עוצרים מעצרים הם פותחים את ברז הגיוס שיתחיל לגייס בכח ובכפייה בחורי חמד שכל חטאם הוא לימוד תורה. חרפה בושה לחברי הכנסת הללו. לא מצביע יותר. נקודה
ישראל מאיר
5
מדהים רמת הניתוק של ההנהגה מהציבור בשטח, כולם כולם נגד החוק שמזעזע בעיני, גיוס 50% מבחורי הישיבות? ועוד להסכים לכך ??? מה נסגר איתכם. תאיימו על סבתא שלכם אתם לא תעברו בשום סיטואציה הציבור לא מטומטם
שירה
4
אסור לתמוך בכזה חוק חד משמעית, גם אסור רשיון וגם לצאת מהארץ וגם גיוס ל 50 אחוז
ידידיה
3
המון ליטאים וספרדים לא יצביעו בבחירות הבאות אם החוק הזה יעבור ולא יעזור לדרעי מרן ולא לגפני הרב קנייבסקי. זה בדוק בדוק בדוק.
יוסי מטטוב
2
ָ מספיק עם כל הבלאגן הזה אנחנו כבר כמעט שנה מדברים על חוק גיוס נמאס לי מזה תעשו 50 אחוז בחורי ישיבות 50% התגייסו לחשמונאים כמה שיותר מהר לגמור את הסיפור הזה
אורי
1
הבחירות לא יהיו במועדן חכו הם יפלו בקרוב זאת הבטחה
מייי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר