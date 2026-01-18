מזכיר הממשלה הודיע היום (ראשון) לשרי הממשלה כי בתוך שבועיים יסתיימו הדיונים על חוק הגיוס, והחוק יעלה להצבעה במליאת הכנסת - בקריאה שנייה ושלישית.

מוקדם יותר היום נחשף בכיכר השבת כי ההערכה של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, הייתה שחוק יעבור בתוך כשבועיים.

"שבועיים והאירוע הזה מאחורנו", התבטא אמש אחד מראשי הסיעות החרדיות: "לא יודע מה יהיה באירוע המשפטי, אבל בכל מה שקשור לחקיקה בכנסת - אנחנו בתוך שבועיים מסיימים את האירוע".

בכנסת מסתפקים אם יהיה רוב לחקיקת החוק, אבל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב לבכירים החרדים כי ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק: "יהיו לנו 61 תומכים, החוק יעבור", אמר נתניהו לדרעי וגפני.

במידה והחוק אכן יעבור, הרי שהחרדים צפויים להצביע בעד תקציב המדינה והבחירות צפויות להתקיים במועדן בעוד כשנה, אלא אם נתניהו יבחר להקדים את הבחירות במספר חודשים.

בכיר בש"ס אומר היום לכיכר השבת: "בעוד שבועיים יעבור חוק הגיוס - מה שיוביל לעצירת המעצרים של תלמידי ישיבות, מדובר בחוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות שכרגע אין להם מעמד, זה חוק שיעצור את המעצרים, החוק קיבל את אישור הרבנים שלנו, שמכירים כל סעיף בחוק, לפני ההצבעה האחרונה נקבל שוב את אישור הרבנים, אבל אפשר לומר אחרי שלוש שנים שיש חוק והוא יעבור במליאה בשבועיים הקרובים, נתניהו התחייב שיהיה רוב ואנחנו סומכים עליו".

כאמור, בכנסת יש מי שסבורים שנתניהו לא יצליח להשיג את הרוב שכן בשל התנגדות ח"כ יצחק גולדקנופף - בהוראת מועצת גדולי התורה - וככל הנראה גם חברי הכנסת מאיר פרוש ויצחק טסלר, לצד ארבעה ח"כים מהקואליציה שהתחייבו להצביע נגד - הרי שהקואליציה נמצאת על גבול ה-61 ומספיק ח"כ נוסף מהקואליציה שיצביע נגד והחוק ייפול.

העיתונאי עמית סגל פרסם היום על איום של דגל התורה לאגודת ישראל ולפיו אם יילכו עד הסוף בסוגיית הגיוס, ויצביעו נגד, "נרוץ לבד ותיאלצו להסתדר".

בתוך כך, בייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיכים להתנגד לסעיפים המרכזיים של חוק ביסמוט, מה שצפוי להקשות על החוק בעתירות שיגשו לבג"צ, וטרם ברור מה תהיה עמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"במידה ואפיק תתנגד לחוק, זו תהיה טעות אנושה לחוקק את החוק בכל מחיר, רב הנזק על התועלת", התבטא בכיר בש"ס העוסק בחקיקת חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת'.