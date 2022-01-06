במרכזה של השבת עלו חלק מהניצולים לתורה, חלקם לראשונה בחייהם, וקיבלו על עצמם החלטות טובות להתחזקות בתורה ומצוות | בסעודה שלישית הופיע בפני הניצולים הרב חנוך גכטמן מנהל המחלקה למאבק במסיון, שחיזקם בדברי תורה נרגשים שהעצימו את השבת והביאו את החוויה הרוחנית בה לשיאה | "השבת הזו העניקה לנו כוחות", התבטאו הניצולים בתומה
תקדימי ומסוכן: ארגון ההטפה הנוצרי 'יהודים למען יש"ו' פתח לראשונה משרד במרכז העיר ירושלים במטרה להטיף ליהודי העיר • תיעוד פנימי של המיסיונרים מעניק עדות בלתי אמצעית על מטרתם להעביר על דתם כמה שיותר יהודים • יד לאחים: "המיסיונרים שוב מנסים לחדור אל לבם של אנשים תועים בשקר ובמרמה; אנו מקווים כי בעקבות החשיפה המיסיונרים יסולקו במהרה מהנכס" (חדשות)