יד לאחים ערך בצפת שבת מיוחדת ובלתי נשכחת לניצולי המיסיון

למעלה מארבעים יהודים שניצלו בחודשים האחרונים מחיק המיסיון וכתותיו, בפעילות מאומצת של יד לאחים, עשו את השבת האחרונה בצפת עיר הקודש במסגרת שבתון מיוחד הנערך מעת לעת בידי המחלקה להצלה מהמיסיון במטרה לטעת בקרב הניצולים כוחות מחודשים ולחזקם בדרך העולה בית א-ל.

הניצולים נאספו בהסעות מיוחדות ומאורגנות מכל חלקי הארץ וערכו תחילה מפגש מאחד באחת ממערות המצודה הגדולה שבהרי צפת. כך, באווירה ייחודית ומוזיקלית, נכנסו כולם לאטמוספירה אחרת של קדושה והיטהרות. מכאן המשיכו לטבילת טהרה במקווה האר"י. עוד בטרם נכנסה השבת טרחו הפעילים של יד לאחים לזכות את הניצולים במצוות הנחת תפילין לאלו מהם שלא זכו לעשות זאת.

תפילת קבלת שבת נערכה באווירה קסומה בעיר העתיקה בצפת. הסעודה שנערכה במלון בו שהו נמשכה על פני שעות ובמהלכו הושרו ניגוני נשמה, מתוך שירונים שהופקו במיוחד לקראת השבת, נשמעו דברי תורה וניכרה התעוררות מיוחדת. מהסעודה נמשכו שיחות נפש בין הפעילים לבין הניצולים. הרב בנימין קלוגר, מוותיקי הפעילים, שיתף את המשתתפים בסיפורו האישי עוצר הנשימה. כך גם שוחחו עמם מנהל המחלקה למאבק במיסיון ביד לאחים, הרב חנוך גכטמן והרב יואב זאב רובינזון, מארגן השבת והרב שלמה כהן.

בעיצומו של יום השבת ביקרו הניצולים יחד עם הפעילים במערת שם ועבר בצפת. על פי המסורת במקום זה שכנה ישיבתם הקדומה של שם ועבר, בה למד יעקב אבינו בתורה בדרכו לחרן. העובדה שהמקום הזה משמר לימוד תורה שנמשך על פני כארבעת אלפים שנה, עוררה התרגשות עצומה בקרב הניצולים. העובדה שגם כיום המקום הקדוש הזה שוקק לימוד תורה, ביטאה המשכיות מוחשית ועוצמתית של "נצח ישראל לא ישקר". כל אחד מהניצולים חש צורך לשהות מעט במקום, ללמוד משנה או פסוק ולהתחבר לאמת התורה.

בסעודה שלישית הופיעו בפני הניצולים הרב חנוך גכטמן והרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, אשר שהה בעיר בשבת. במתק שפתיו ובנועם שיחו, נשא הרב ליפשיץ דברי תורה וחיזוק בפני הנוכחים, העלה על נס את עמידתם בניסיון והיחלצותם מעמק הבכא הרוחני בו שהו והעניק בידם כלים משמעותיים להמשיך ולעלות בקודש, מחיל אל חיל.

כתום תפילת ערבית נערכה במקום הבדלה שמחה כשהניצולים בלוויית הפעילים נסחפים לריקודים סוערים, בלוויית כלי זמר. במרוצת השבת קיבלו על עצמם הניצולים שורה של החלטות טובות ומשמעותיות. פיהם של הניצולים היה מלא דברי שבח ותודה. "השבת הזו העניקה לנו כוחות לדבוק באור", התבטאו לא מעטים מהם, כל אחד בשפתו הכנה.

ביד לאחים אמרו השבוע כי קיומן של השבתות הללו חשוב מאין כמותו והוא נערך בתכיפות קבועה על מנת לשמר את הקשר עם הניצולים ולערוב אישית לכך כי שוב לא ימעדו אשוריהם וכי ימשיכו ויתקרבו אל האור כי טוב.