ספארי בין עדרי פילים ואריות, שקיעות מוזהבות שצובעות את הסוואנה, וחופים לבנים באוקיינוס ההודי. עבור הציבור שומר המצוות, המסע לטנזניה וזנזיבר היה במשך שנים חלום רחוק שלווה בחשש לוגיסטי כבד. כיום, בזכות מהפכה שקטה, אפשר לצאת לחזות בנפלאות הבריאה בלי להתפשר על קוצו של יוד ברוחניות, בכשרות ובשמירת השבת
הטנזיה המתקתקה והפריכה שעשויה מפירות יבשים ואגוזים משתלבת עם נתח צוואר טלה משובח של וול דאן לתבשיל ארוך, חגיגי וטעים במיוחד שיפאר את שולחן השבת. אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב (מתכונים לשבת, אוכל)