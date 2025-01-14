בירושלים נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, עם בת הרב יהודה קאהן, בנו של הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' וחתנו של הרה"ג ר' יעקב יוסף לייפר מחוסט עמנואל | רגע ייחודי נרשם בעת עריכת הקניין כנהוג, כאשר החתן הרים את הצעיף הלבן של זקנו האדמו"ר לאות קבלת סדר הקניין (חסידים)
חסידי נדבורנה אלעד שהו השבת בצל האדמו"ר, לרגל שבת אופריף לבנו היקר אליהו אריה רוזנבוים | לקראת שבת הגיע לשבות בעיר האדמו"ר מחוסט ווילאמסבורג חותנו של האדמו"ר, וכן משפחתו של המחותנים הרמים לבית נאראל זוויעהיל | בערב שבת חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש בנו החתן מתוך רגשי קודש, צפו בתיעוד (חסידים)