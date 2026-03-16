מרינה פטריות היא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום גידול ושיווק תוצרת חקלאית טריה, במיוחד פטריות. החברה הוקמה על ידי רמו בן שושן, שזכה לכינוי "מלך הפטריות" ונחשב לחלוץ ענף הפטריות בישראל. מה שהתחיל כחוות פטריות קטנה במושב מעונה שבגליל המערבי בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הפך לאימפריה חקלאית מובילה המתמחה בהפצה יומית מצוננת למרבית העסקים המובילים בתחום המזון בישראל.

קבוצת מרינה כוללת מספר חברות שלובות הפועלות בסינרגיה בתהליכים השונים של גידול הפטריות. החברה מפעילה מתקנים מתקדמים לייצור מצע ייחודי המשמש לגידול הפטריות, חוות לגידול פטריות מהמתקדמות בעולם, בתי אריזה ובתי רשת הידרופוניים לגידול ירקות עליים ועשבי תיבול. המודל העסקי המשולב מאפשר לחברה שליטה מלאה על כל שלבי תהליך הייצור, מהגידול ועד למשלוח למדפי החנויות.

מרינה מפעילה צי משאיות המספק מגוון של מעל 450 מוצרים חקלאיים מדי יום לכ-2,500 נקודות מכירה ברחבי הארץ. מערכת ההזמנות של החברה פועלת באמצעות אתר אינטרנט מתקדם ומוקד הזמנות אנושי, המאפשרים חוויית קנייה ושירות משופרת ללקוחות. הלוגיסטיקה המתקדמת והאספקה היומית מבטיחות טריות מקסימלית של המוצרים.

חדשנות היא אחד מערכי הליבה של מרינה, והחברה ממשיכה לפרוץ את גבולות ענף החקלאות. לאחרונה הקימה מרינה חטיבת ייצור מזון מבוסס פטריות, במטרה להנגיש מזון איכותי ובריא מבוסס על תוצרת חקלאית טריה. החברה רואה בפטריות מרכיב תזונתי חשוב ופועלת להעלאת המודעות ליתרונות הבריאותיים והקולינריים של הפטריות במטבח הישראלי.

השליחות המוצהרת של מרינה היא להעניק לפטריות את מקומן הראוי במטבח הישראלי ולהפוך את הפטריות למרכיב חובה בכל ארוחה, מהיומיומית ועד ארוחת הגורמה. החברה משקיעה מאמצים רבים בחינוך הצרכנים לגבי היתרונות הנפלאים הטמונים בתזונה עשירה בפטריות, כולל ערכים תזונתיים, יתרונות בריאותיים ושימושים קולינריים מגוונים.

רמו בן שושן, מייסד החברה, נחשב לאחד מהדמויות המרכזיות בענף החקלאות הישראלי. החזון שלו להפוך את הפטריות למוצר מרכזי במטבח הישראלי הוביל להקמת מפעל חיים שמשנה את פני התעשייה החקלאית בישראל. תחת הנהגתו, מרינה הפכה לשם נרדף לאיכות, טריות וחדשנות בתחום הפטריות והתוצרת החקלאית.