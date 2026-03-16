בלב הגליל, בתוך אולמות סטריליים המבוקרים בטכנולוגיה מתקדמת המזכירים מעבדות שבבים, גדלה הבשורה הקולינרית של פסח. האור כבוי, הלחות מבוקרת בדיוק של אחוזים בודדים, ועל המדפים מסודרות שורות-שורות של פטריות לבנות בוהקות.

אבל הסיפור האמיתי לא נמצא במה שרואים מעל פני השטח, אלא דווקא במה שקורה מתחת, ששם מסתתר הפתרון ההלכתי שמאפשר לאלפי משפחות, גם בקהילות המחמירות ביותר, להכניס פטריות טריות למטבח הפסחי ללא שום חשש.

שוחחנו עם הרב שבתי מרקוביץ, המלווה מטעם מערכת הכשרות של הרב אפרתי את חוות 'מרינה פטריות', ועם הרב נחמן גבאי המשגיח בפועל בשטח כדי להבין את עומק ההידור ולהבין פעם אחת ולתמיד את הפתרון ההלכתי שנוצר במיוחד במרינה פטריות כדי שציבור המהדרים יוכלו ליהנות גם בפסח מקולינריה עשירה וכשרה למהדרין.

ש: בוא נעשה סדר. למה בכלל נוצר חשש סביב פטריות בפסח?

"שאלה חשובה. פטריות, בניגוד לעגבנייה או מלפפון, לא גדלות באדמה רגילה אלא על 'מצע גידול' - קומפוסט עשיר במינרלים. הבעיה ההלכתית ההיסטורית הייתה שבמשך שנים המצע הזה היה מבוסס על חיטה. למרות שהחיטה עוברת תהליך מסוים, תמיד היה חשש שמא יישאר גרגיר אחד שלא נרקב, ויש שחששו שהפטרייה תספוג חמץ מהמצע.

ש: והחשש הזה הוא מה שהוביל לפסק של מרן הרב אלישיב זצ"ל?

"בדיוק. מרן הרב אלישיב היה מאוד עקרוני בזה. הוא דרש מאיתנו, כמערכת כשרות, שאם רוצים לספק פטריות בכשרות מהדרין לפסח, חייבים לעבור למצע גידול שאין בו זכר לחיטה. הפתרון שמצאנו ב'מרינה פטריות' הוא שימוש במצע המבוסס על דוחן - שאינו חמץ לכל הדעות, ובכך אנחנו מסירים לחלוטין כל חשש חמץ."

"למעשה, מרינה פטריות הפכה את זה לסטנדרט כל כך גבוה, שהיא עובדת עם המצע הזה כל השנה כדי למנוע תקלות. רמת הסטריליות שם היא משהו שלא רואים בחקלאות רגילה - הפטרייה גדלה במגע רק עם אוויר ומים מסוננים."

ש: מבחינת הצרכן המחמיר, מה היתרון של הפטריות האלו?

"רמת הפיקוח בחוות כאלו היא יוצאת דופן. המשגיחים שלנו נמצאים שם ומוודאים שכל מחזורי הגידול נקיים. הפטרייה של 'מרינה פטריות' גדלה בתנאי מעבדה, ובסביבה נקייה וסטרילית, שהיא הרבה יותר 'בטוחה' מירקות שגדלים בשדה פתוח ובאים במגע עם האדמה. מי שאוכל פטריות של 'מרינה פטריות' יכול להיות רגוע - זה 'מהדרין מן המהדרין' ללא שום חשש חמץ."

מהחווה לצלחת: חגיגה של טריות במטבח

מעבר להיבט ההלכתי המהודר, הבשורה המרכזית של 'מרינה פטריות' היא הטריות הבלתי מתפשרת שמבוססת על מערך לוגיסטי אדיר. תוך שעות בודדות מרגע הקטיף בחוות הגליל, הפטריות כבר נמצאות על המדפים בנקודות המכירה ברחבי הארץ באמצעות צי משאיות שמשנע את הסחורה הטריה בקירור ובהקפדה .

כך, בין מדפי הגידול הסטריליים בגליל לבין שולחן החג בבית, נרקמת הבשורה של 'מרינה פטריות'. לקראת חג הפסח, כאשר המטבח מתמלא במטעמים ובמאכלים חגיגיים, הפטריות ונבחרת מוצרי העילית של 'מרינה פטריות' מציעות פתרון קולינרי עשיר, בריא ומגוון, שמוסיף עומק וטעם למנות החג ומהווה בסיס קולינרי למגוון מאכלים - מסלטים חיים ומרעננים ועד למנות חג מבושלות ויוקרתיות ניתן להשיג את מוצרי מרינה פטריות ברשתות המזון המובחרות.