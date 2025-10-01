מאוריצי משה גוטליב (1856-1879) היה צייר יהודי-פולני מהמאה ה-19, שנולד בדרוהוביץ' שבגליציה (כיום אוקראינה). למרות חייו הקצרים, הוא הותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה המשלבת בין עולם היהדות המסורתי לבין האמנות האירופאית המודרנית.

גוטליב למד אמנות באקדמיה לאמנויות היפות בווינה ובקרקוב, שם פיתח סגנון ייחודי המשלב ריאליזם אקדמי עם נושאים יהודיים. יצירתו המפורסמת ביותר, "יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים" (1878), מהווה ציון דרך באמנות היהודית המודרנית.

בעבודותיו, שילב גוטליב תמות יהודיות היסטוריות עם טכניקות ציור אירופאיות מתקדמות. הוא היה חלוץ בתיאור חיי היהודים באמנות החילונית, והשפיע רבות על התפתחות האמנות היהודית המודרנית.

למרות מותו בגיל 23 בלבד, הספיק גוטליב ליצור כמות מרשימה של יצירות אמנות, המוצגות כיום במוזיאונים מובילים ברחבי העולם. סגנונו הייחודי והנושאים בהם עסק ממשיכים להשפיע על אמנים יהודים עד ימינו.