מרים בנימיני ז"ל הייתה אסטרולוגית דתית מוכרת בישראל, אשר נפטרה בשבת פרשת עקב תשפ"ה. היא התגוררה בירושלים והייתה דמות מוכרת בתקשורת הישראלית, שם שילבה את עולם האסטרולוגיה עם ערכי היהדות.

במשך שנים רבות פרסמה בנימיני תחזיות אסטרולוגיות בעיתונות הכתובה ובאתרי האינטרנט המובילים בישראל. היא הייתה ידועה בגישתה הייחודית, המשלבת בין אסטרולוגיה מסורתית לבין השקפת עולם יהודית-דתית.

בנימיני הייתה מחלוצות האסטרולוגיה בישראל והפכה את התחום לנגיש ומקובל גם בקרב הציבור הדתי. היא כתבה מספר ספרים בנושא אסטרולוגיה, והעבירה הרצאות וסדנאות רבות ברחבי הארץ.

גישתה המיוחדת לאסטרולוגיה התבססה על התפיסה כי ניתן לשלב בין אמונה דתית לבין חכמת הכוכבים, תוך שמירה על עקרונות ההלכה היהודית. היא הדגישה תמיד כי האסטרולוגיה היא כלי להכוונה ולהבנה עצמית, ולא תחליף לאמונה ולהשגחה האלוקית.