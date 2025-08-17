היהדות העולמית הזדעזעה בעקבות המראה ההיסטורי, בו גדולי ישראל מכל העדות והחוגים התייצבו על בימה אחת שמוקמה מול כלא 10. למרות ניסיונות השיבוש לכאורה, על ידי ח"כ מ'יש עתיד' וקיצוניים מ'הפלג הירושלמי', המסר מהעצרת מחלחל היטב בציבור החרדי, ולהבדיל, במגזר הכללי. למרות הכל, משפט אחד ודי משעשע, תפס את תשומת הלב ה'פנים חרדית'...

בידיים ריקות

שוב שוטרי המשטרה הצבאית שבו לבסיסם בידיים ריקות. זה קרה הלילה, או הבוקר - תלוי איך אתם מגדירים את השעה 03:25 לפנות בוקר... אברך שהבחין במהומת ענק מחוץ לביתו, הבין כי המהומה הפעם זה הוא בעצמו - לומד תורה ששלטונות הצבא מעוניינים להכניסו לכלא הצבאי ב'עוון' זה. שעות קודם לכן, סנט המנהיג הספרדי בח"כים החרדים.

ישראל מתכננת עונש חריף ביותר נגד צרפת; זו המלצת משרד החוץ ישראל גראדווהל | 20:17

לא לשמוע בקול הרב לייבל

את המשפט הזה שמעו שומעי לקחו של המנהיג הספרדי הראש"ל וחבר מועצת החכמים הגאון רבי יצחק יוסף בשיעורו השבועי ביזדים - שחשף פרטים משיחה אישית שקיים עמו ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין. הפרטים המלאים והמעניינים, בכתבת הווידאו שלפניכם.

רודפים מזן אחר

מי שנכח בביקורו של המנהיג החרדי בביתו של ראש הישיבה, הפוסק, הגאב"ד והראב"ד הגר"מ שטרנבוך, הופתע מעוצמת הכאב שחשים גדולי ישראל לנוכח ההסתה שמגיעה בעיקר מהפוליטיקאים של המגזר הדתי-לאומי. כל הפרטים והתמלול המלא משיחתם של תלמידי החכמים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אסטרולוגית מזן אחר

בשבת נפטרה אישה מעניינת וידועה מתחום האסטרולוגיה מרים בנימיני עליה השלום שנפטרה בגיל מתקדם 85 לאחר מחלה - ונזכיר שלמרות שהרבה מאוד אנשים לא מאמינים בתחום - פה מדובר באישיות חריגה של שילוב תורה ומצוות ופרקטיקה בצורה מופלאה. למרים בנימיני ע"ה, הייתה תחזית מעניינת לקראת זמן אלול. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.