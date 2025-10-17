מודי'ס (Moody's) היא אחת משלוש סוכנויות דירוג האשראי הגדולות והמשפיעות בעולם, לצד S&P ופיץ'. החברה, שנוסדה בשנת 1909 על ידי ג'ון מודי, מספקת דירוגי אשראי, מחקר כלכלי ושירותי ניתוח פיננסי למשקיעים, מוסדות פיננסיים וממשלות ברחבי העולם.

הדירוגים של מודי'ס משמשים כאינדיקטור מרכזי למצבן הפיננסי של מדינות וחברות, ומשפיעים באופן משמעותי על יכולתן לגייס הון בשווקים הבינלאומיים. סולם הדירוג של החברה נע מ-Aaa (הדירוג הגבוה ביותר) ועד C (הדירוג הנמוך ביותר), כאשר כל שינוי בדירוג עשוי להשפיע על עלויות המימון והאמון של המשקיעים.

מודי'ס מהווה גורם משמעותי בכלכלה הישראלית, כאשר דירוג האשראי שהיא מעניקה למדינת ישראל משפיע על יכולת הממשלה לגייס כספים בשווקים הבינלאומיים ועל המוניטין הפיננסי של המדינה. החברה מפרסמת באופן קבוע דוחות והערכות לגבי הכלכלה הישראלית, המגזר הבנקאי והחברות הציבוריות המובילות במשק.

בשנים האחרונות, מודי'ס הרחיבה את פעילותה לתחומים נוספים, כולל ניתוח סיכוני אקלים, קיימות ואחריות תאגידית (ESG), המשקפים את השינויים בעולם הפיננסי המודרני והדרישה הגוברת לשקיפות בתחומים אלו.