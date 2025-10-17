חברת מודי'ס (Moody’s), מהגופים המשפיעים בעולם הפיננסים, פרסמה הבוקר (שישי) את תגובתה הראשונה להסכם הפסקת האש ולסיום המלחמה בעזה. על פי הדו"ח שפרסמה החברה, הדירוג של ישראל נותר ללא שינוי, אך ייתכן שיתעדכן כלפי מעלה במהלך החודשים הקרובים – אם הממשלה תעמוד בתנאי ההסכם ותיישם את שלביו המלאים.

במוד’יס מעריכים כי הכלכלה הישראלית חוזרת בהדרגה למסלול צמיחה, לאחר תקופה ממושכת של חוסר יציבות ביטחונית וכלכלית. התחזית המעודכנת צופה צמיחה של 2.5% בשנת 2025 (לעומת 2% בלבד בתחזית הקודמת), וכבר בשנת 2026 – קפיצה משמעותית לצמיחה של כ־4.5%.

בדו"ח נכתב כי להסכם עם חמאס “השפעה חיובית מיידית על אמון המשקיעים”, בעיקר משום שהוא מאפשר לממשלה “להפנות משאבים לשיקום ולצמיחה במקום להוצאות ביטחוניות שוטפות”.

עם זאת, במוד’יס מזהירים: “השלכות ההסכם יהיו בנות קיימא רק אם ישראל תיישם בפועל את שלביו הבאים, ובפרט את מנגנוני השיקום של רצועת עזה".

במילים אחרות – עדכון דירוג כלפי מעלה מותנה בכך שהרגיעה הביטחונית תהפוך למציאות מתמשכת, ולא רק להפסקת אש זמנית.

לצד האופטימיות, במוד’יס מזכירים כי הסיכונים הפיסקליים של ישראל נותרו גבוהים. לפי תחזית החברה, הגירעון התקציבי יעמוד השנה על כ־5.2% מהתמ"ג, וירד בשנת 2026 ל־כ־4.2%, בהנחה שהממשלה תצליח להעביר תקציב מאוזן. יחס החוב־תוצר צפוי להתייצב סביב 70%, רמה שנחשבת סבירה למדינה מתפתחת אך גבוהה יחסית למדיניות הפיסקלית של ישראל בעשור הקודם.

במוד’יס מסכמים את ההודעה בטון זהיר אך מעודד: “אם ההסכם ייושם באופן מלא, נבחן העלאת דירוג שתשקף טוב יותר את איתנותה הכלכלית של ישראל לאחר המלחמה".

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג: "חברת הדירוג מודי'ס מציינת בהודעתה כי מדובר בצעד חיובי לדירוג האשראי של מדינת ישראל, תוך ציון הסיכונים ליישום השלבים הבאים של ההסכם".

"השווקים הפיננסיים לא מחכים וכבר מתמחרים את האמון שלהם בכלכלה הישראלית ובאיתנות הפיסקלית של המדינה.

"אנו מצפים מסוכנויות הדירוג לתת ביטוי ראוי בהערכותיהם להתפתחויות ולשינויים המשמעותיים באיזור, כמו גם לחוסן של כלכלת ישראל".