"סובלים ממחסור בעובדים"

תגבורת משמעותית לענף הסיעוד: כמה כסף בחודש משלם עובד זר על שהותו בארץ?

וועדת העבודה והרווחה החליטה להוריד את המחיר שמשלמים העובדים הזרים על שהותם בישראל | על פי ההחלטה הסכום שישלמו העובדים לשהות של שלוש שנים יעמוד על 6,247 ש"ח | ברשות ההגירה תקפו: "אנחנו בחוסר תקציב" (כנסת)

עובדים זרים שנחתו בארץ (צילום: דוברות רשות האוכלוסין)

יפתור את משבר המטפלים הסיעודיים בישראל? ועדת העבודה והרווחה אישרה היום (ראשון) תיקון לתקנות שירות התעסוקה המפחית את הסכום שיכולות לשכות פרטיות לגבות מעובד זר שמגיע לעבוד בישראל לגובה שכר המינימום, העומד על 6,247 ₪, למשך 3 שנים.

הסכום ימשיך להיגבות מהעובד בשלוש פעימות, כפי שנעשה היום: הראשונה - עם הגעת העובד לארץ, השנייה- לאחר 26 חודשי עבודה והשלישית לאחר 38 חודשי עבודה. בתיקון נקבע כי הפעימות השנייה והשלילית יעמדו על 1,250 ₪ כל אחת, ויתר הסכום יגבה בפעימה הראשונה.

בדיון בוועדה הודגש כי התיקון יאפשר להתגבר על מכשול שנוצר להגעתם של עובדים פיליפינים לענף הסיעוד בשל אי התאמה בין חוקי המדינות.

עוד צוין כי מכשול נוסף קיים בימים אלה בשל המצב הביטחוני ואזהרת המסע שקיימת כיום בפיליפינים בנוגע להגעה לישראל, אולם עם הסרתה- תהיה כעת הדרך סלולה להחזרת העובדים הפיליפינים לענף.

נציגי הלשכות הפרטיות שהשתתפו בדיון התנגדו לתיקון, שמפחית את הסכום המותר לגבייה בכ-350 ₪ לעובד, לדבריהם: "הלשכות מתנהלות כבר היום בחוסר תקציבי, והתיקון עלול להחמיר עוד יותר את מצבן הכלכלי ואף להביא לקריסתן".

