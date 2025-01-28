וועדת העבודה והרווחה החליטה להוריד את המחיר שמשלמים העובדים הזרים על שהותם בישראל | על פי ההחלטה הסכום שישלמו העובדים לשהות של שלוש שנים יעמוד על 6,247 ש"ח | ברשות ההגירה תקפו: "אנחנו בחוסר תקציב" (כנסת)
לפי החלטת ועדת העבודה והרווחה: בני משפחותיהם של חטופים ששבו כחללים יהיו מוגנים במשך שנה מיום קבורתם | בנוסף: מפונים יהיו מוגנים מפני פיטורין עד ה-6 ביולי 2025 ובני זוג של משרתי כוחות הביטחון- עד ה-6 ביולי או עד הפסקת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם מביניהם (חדשות, בארץ)
חוק הביטוח הלאומי שנוי במחלוקת בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית ומחר הוא צפוי להגיע לדיון משמעותי בוועדת העבודה והרווחה | ח"כ אלמוג כהן הודיע כי יתמוך בהעברת חוק הביטוח הלאומי בניגוד לעמדת בן גביר שביקש להחליפו | בוועדה ציינו שהבקשה להחלפה הגיעה מאוחר מדי | בעוצמה יהודית מתעקשים: "אלמוג כהן יוחלף בח"כ לימור סון הר מלך בוועדה" (פוליטי)
בדיון בוועדת העבודה והרווחה בנושא גזרת המעונות, תקפה חברת הכנסת מעוצמה יהודית את ההחלטה לבטל את הרישום למעונות לבני הציבור החרדי כחלק מהסנקציות במסגרת חוק הגיוס: "את המחיר הכבד ביותר ישלמו הילדים" | בתוך כך - השר יואב בן צור במכתב נוקב ליועמ"שית • כל הפרטים (פוליטי, חרדים)
בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה, יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ ישראל אייכלר זימן לישיבה דחופה למחרת תשעה באב, בנושא הדחוף של הפגיעה בזכויות אמהות עובדות ושלילת הזכות להנחה במעונות | "מסע רדיפה נגד לומדי התורה בארץ הקודש" (פוליטי, חרדים)
הפוליטיקאים מהמפלגות החרדיות מתלוננים על כישלונה של הממשלה הנוכחית בהישגים עליהם נחתמו ההסכמים הקואליציונים | הצצה היסטורית מרתקת שופכת אור חדש על הממשלה שחיזקה באופן מעשי את הצביון היהודי והדתי במדינה ומציפה בכאב את התביעה הפוליטית כלפי חברי הממשלה הנוכחית (מגזין)
בוועדת העבודה והרווה בכנסת התקיים היום דיון בנושא הטיפול בילדים שהתייתמו מהוריהם במהלך המלחמה. ובמסגרתו הוצגו המספרים המלאים, ככל הידוע עד עתה: 20 ילדים מ-12 משפחות שנותרו ללא הורים, ו-96 ילדים מ-47 משפחות שנותרו עם הורה אחד (רווחה)