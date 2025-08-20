המחסור בחלב במכולות וברשתות השיווק התעצם לאחרונה באופן משמעותי ובשל כך, פרסם היום (רביעי) משרד האוצר כי בכוונת השר לפטור ממכס את ייבוא החלק הניגר.

הפטור ממכס לייבוא חלב ניגר עליו יחתום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נועד להתמודד עם המחסור בחלב כפי שמורגש במכולות וברשתות המזון, וכן עם הצפי להתגברות המחסור בחלב בחגי תשרי.

משרד האוצר פירסם תזכיר להערות הציבור ובשבוע הבא יחתום השר על הצו שצפוי תוך כחודש לפתור את בעיית החוסרים בחלב בארץ, ובהמשך כצעד של הגברת התחרות בשוק החלב עשוי הפטור אף להביא לירידת מחירים.

בתזכיר שפירסם משרד האוצר נכתב כי ינתן פטור מלא ממכס על יבוא חלב ניגר לתקופה של חצי שנה - עד 28 בפברואר 2026, במטרה לאפשר אספקה רציפה בתקופת חגי תשרי תשפ״ו ולחזק את התחרות בשוק.

כיום על חלב לשתייה (0%–6% שומן) חל מכס קבוע של עד 40%. במשרד האוצר מסבירים כי השנה חגי תשרי חלים באמצע השבוע, מה שמצמצם את ימי העבודה והייצור במחלבות, ובעקבות כך לצד הביקוש הגובר יצור חוסרים גדולים בהרבה. הצעד הזה נועד להתמודד עם המצב ולדאוג למציאות בה החלב יהיה תמיד על המדפים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "זו אבן דרך נוספת במאבק המתמשך שלנו ביוקר המחיה. אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות - כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן. הפטור יגדיל את ההיצע של המוצר הכי בסיסי בבית הישראלי, ויחזק את התחרות. כשמגבירים תחרות יש יותר אספקה ומחירים יורדים, כך עובדת כלכלה".