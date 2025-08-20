כיכר השבת
"נגדיל את התחרות"

סוף למחסור בחלב בחנויות? זה הצו עליו צפוי לחתום שר האוצר סמוטריץ'

בשל המחסור הכבד בבקבוקי ושקיות חלב במרכולים ורשתות השיווק, שר האוצר סמוטריץ', עדכן לפני זמן קצר כי הוא יחתום על פטור ממכס ליבוא חלב כמענה למחסור (חדשות בארץ)

מחסור בחלב? (צילום: פלאש 90)

המחסור בחלב במכולות וברשתות השיווק התעצם לאחרונה באופן משמעותי ובשל כך, פרסם היום (רביעי) משרד האוצר כי בכוונת השר לפטור ממכס את ייבוא החלק הניגר.

הפטור ממכס לייבוא חלב ניגר עליו יחתום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נועד להתמודד עם המחסור בחלב כפי שמורגש במכולות וברשתות המזון, וכן עם הצפי להתגברות המחסור בחלב בחגי תשרי.

משרד האוצר פירסם תזכיר להערות הציבור ובשבוע הבא יחתום השר על הצו שצפוי תוך כחודש לפתור את בעיית החוסרים בחלב בארץ, ובהמשך כצעד של הגברת התחרות בשוק החלב עשוי הפטור אף להביא לירידת מחירים.

בתזכיר שפירסם משרד האוצר נכתב כי ינתן פטור מלא ממכס על יבוא חלב ניגר לתקופה של חצי שנה - עד 28 בפברואר 2026, במטרה לאפשר אספקה רציפה בתקופת חגי תשרי תשפ״ו ולחזק את התחרות בשוק.

כיום על חלב לשתייה (0%–6% שומן) חל מכס קבוע של עד 40%. במשרד האוצר מסבירים כי השנה חגי תשרי חלים באמצע השבוע, מה שמצמצם את ימי העבודה והייצור במחלבות, ובעקבות כך לצד הביקוש הגובר יצור חוסרים גדולים בהרבה. הצעד הזה נועד להתמודד עם המצב ולדאוג למציאות בה החלב יהיה תמיד על המדפים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "זו אבן דרך נוספת במאבק המתמשך שלנו ביוקר המחיה. אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות - כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן. הפטור יגדיל את ההיצע של המוצר הכי בסיסי בבית הישראלי, ויחזק את התחרות. כשמגבירים תחרות יש יותר אספקה ומחירים יורדים, כך עובדת כלכלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר