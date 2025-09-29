כיכר השבת
מבצע משולב בעכו

המשטרה עלתה על השיטה: כך פעלה רשת הברחת סיגריות בשווי מיליונים

רשות המסים ומשטרת ישראל סיכלו בעכו ניסיון הברחת סיגריות בשווי מיליוני שקלים. בסיור לילי עצרו השוטרים רכב משא עמוס בארגזים ובהם עשרות אלפי חפיסות סיגריות מוברחות. החשוד נעצר והועבר לחקירה (בארץ)

סיגריות מוברחות (צילום: דוברות המשטרה)

רשות המסים ו סיכלו בשבוע שעבר ניסיון הברחת סיגריות בשווי של מיליוני שקלים לעיר עכו. המבצע בוצע בשיתוף יחידת השיטור העירוני ויחידת הרישוי והאבטחה בתחנת עכו, והסתיים במעצר חשוד והחרמת רכב משא עמוס בארגזים רבים של סיגריות.

במהלך סיור לילי הבחינו שוטרים ופקח עירוני ברכב חשוד. לאחר בדיקה התברר כי המשאית הובילה עשרות ארגזים ובהם עשרות אלפי חפיסות סיגריות יקרות שיועדו להפצה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית.

סיגריות שהוברחו (צילום: דוברות המשטרה)

לפי דיווח ב"מאקו", מדובר ברשת מתוחכמת שעסקה בהברחת סיגריות אמריקאיות, שנרכשו ללא תשלום מיסים בדיוטי פרי בנמלים באירופה והוברחו לישראל דרך הים. אחד מחברי הרשת המתין בחוף עם משאית כדי לאסוף את הסחורה ולהפיץ אותה לפיצוציות וסופרמרקטים באזור.

בבדיקה מעמיקה שערכו חוקרי יס"מ מכס חיפה אושר היקף ההברחה, והתיק הועבר לטיפול מלא של הרשויות. במשטרה מעריכים כי הרשת אחראית לניסיונות הברחה נוספים בחודשים האחרונים.

משטרת ישראל ורשות המסים מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד גורמים פליליים המנסים להחדיר סחורות מוברחות לשוק הישראלי ולפגוע בקופת המדינה.

