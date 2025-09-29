רשות המסים ומשטרת ישראל סיכלו בשבוע שעבר ניסיון הברחת סיגריות בשווי של מיליוני שקלים לעיר עכו. המבצע בוצע בשיתוף יחידת השיטור העירוני ויחידת הרישוי והאבטחה בתחנת עכו, והסתיים במעצר חשוד והחרמת רכב משא עמוס בארגזים רבים של סיגריות.

במהלך סיור לילי הבחינו שוטרים ופקח עירוני ברכב חשוד. לאחר בדיקה התברר כי המשאית הובילה עשרות ארגזים ובהם עשרות אלפי חפיסות סיגריות יקרות שיועדו להפצה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית.

לפי דיווח ב"מאקו", מדובר ברשת מתוחכמת שעסקה בהברחת סיגריות אמריקאיות, שנרכשו ללא תשלום מיסים בדיוטי פרי בנמלים באירופה והוברחו לישראל דרך הים. אחד מחברי הרשת המתין בחוף עם משאית כדי לאסוף את הסחורה ולהפיץ אותה לפיצוציות וסופרמרקטים באזור.

בבדיקה מעמיקה שערכו חוקרי יס"מ מכס חיפה אושר היקף ההברחה, והתיק הועבר לטיפול מלא של הרשויות. במשטרה מעריכים כי הרשת אחראית לניסיונות הברחה נוספים בחודשים האחרונים.

משטרת ישראל ורשות המסים מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד גורמים פליליים המנסים להחדיר סחורות מוברחות לשוק הישראלי ולפגוע בקופת המדינה.