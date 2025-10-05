כיכר השבת
בין מסורת לחדשנות

איך משלבים תפילה, עסקים וחזון? ביקור הנהלת מרכנתיל בכפר חב״ד

לקראת חג הסוכות קיימו מנכ"ל בנק מרכנתיל, מר ברק נרדי, יחד עם מנהל מרכז עסקים חרדי בבנק, ר' חיים הולצברג ומנהל השיווק והפיתוח העסקי בבנק, מר שי בוחבוט, ביקור מיוחד ומעמיק בכפר חב"ד. במהלך הביקור סיירו במרכז חב"ד, במפעל לעיטוף אומנותי של ספרי קודש ובפרדס האתרוגים של הכפר. מנכ״ל הבנק: "מחויבים להמשיך ולחזק את הקשר עם הקהילה" (כלכלה)

כב
מקודם |
ביקור הנהלת מרכנתיל בכפר חב״ד (צילום: באדיבות המצלם)

כחלק מהחשיבות שרואה בנק מרכנתיל בחיבור לקהילה, ערכו הרב מוני אנדר שליח חב"ד בתקשורת, והרב שמחה בירנהק שליח חב"ד למתחם ה-1000 בראשל"צ סיור מיוחד להנהלת בנק מרכנתיל בכפר חב״ד.

במהלך הסיור, זכו מנכ"ל הבנק, ברק נרדי, יחד עם מנהל מרכז עסקים חרדי בבנק, ר' חיים הולצברג ומנהל השיווק ופיתוח עסקי בבנק, שי בוחבוט, לביקור בהעתק המקומי של מרכז חב"ד העולמי, בניין שנבנה לפי בקשתו של הרבי מליובאוויטש לפני 50 שנים והוא שיחזור אחד אחד מהבניין המפורסם בשכונת ברוקלין ניו יורק.

ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל, הסביר את חשיבות החיבור בין הבנק לקהילה: "בחרנו להגיע דווקא לקראת חג הסוכות, כי זהו זמן של חיבור בין אדם למשפחתו, בין מסורת להתחדשות, ובתוך חברי הקהילה. הביקור בכפר חב״ד הוא עוד הוכחה לכך שהמחויבות שלנו היא גם להכיר לעומק את הקהילה, את ערכיה ואת מורשתה, וגם לראות כל אדם כחלק מקהילה עם סיפור ייחודי משלו, ועם החלומות והשאיפות האישיות שלו. כך אנחנו בונים קשר אמיתי, ואנו מחויבים להמשיך ולחזק את הקשר עם הקהילה.״

במהלך הסיור המשתתפים נשאו תפילה משותפת לשנה טובה ולשחרור החטופים. כמו כן, הנוכחים שמעו סקירה על דמותו חובקת העולם של הרבי, פעילותו ומורשתו, וכן על פעילותם הענפה של יותר מ-5,000 שלוחי חב"ד העסוקים בימים אלו בפעילות אינטנסיבית סביב חגי תשרי למיליוני יהודים בכל רחבי הגלובוס.

בהמשך הסיור ביקר מנכ"ל הבנק בפרדס האתרוגים של כפר חב"ד, פרדס של זן קלבריה האיטלקי שכולו גדל מזרעיו של אתרוג אחד עליו בירך הרבי לפני עשרות שנים. שם בעלי הפרדס שיתף באתגרי הגידול וחשיבות השמירה על שלימותו ויופיו של כל אתרוג. בנוסף, ביקרו האורחים בסדנא הייחודית של משפחת רובר לעיטוף אומנתי בעור של ספרי קודש.

ביקור הנהלת מרכנתיל בכפר חב״ד (צילום: באדיבות המצלם)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר