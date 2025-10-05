איך משלבים תפילה, עסקים וחזון? ביקור הנהלת מרכנתיל בכפר חב״ד

כחלק מהחשיבות שרואה בנק מרכנתיל בחיבור לקהילה, ערכו הרב מוני אנדר שליח חב"ד בתקשורת, והרב שמחה בירנהק שליח חב"ד למתחם ה-1000 בראשל"צ סיור מיוחד להנהלת בנק מרכנתיל בכפר חב״ד.

במהלך הסיור, זכו מנכ"ל הבנק, ברק נרדי, יחד עם מנהל מרכז עסקים חרדי בבנק, ר' חיים הולצברג ומנהל השיווק ופיתוח עסקי בבנק, שי בוחבוט, לביקור בהעתק המקומי של מרכז חב"ד העולמי, בניין שנבנה לפי בקשתו של הרבי מליובאוויטש לפני 50 שנים והוא שיחזור אחד אחד מהבניין המפורסם בשכונת ברוקלין ניו יורק.

ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל, הסביר את חשיבות החיבור בין הבנק לקהילה: "בחרנו להגיע דווקא לקראת חג הסוכות, כי זהו זמן של חיבור בין אדם למשפחתו, בין מסורת להתחדשות, ובתוך חברי הקהילה. הביקור בכפר חב״ד הוא עוד הוכחה לכך שהמחויבות שלנו היא גם להכיר לעומק את הקהילה, את ערכיה ואת מורשתה, וגם לראות כל אדם כחלק מקהילה עם סיפור ייחודי משלו, ועם החלומות והשאיפות האישיות שלו. כך אנחנו בונים קשר אמיתי, ואנו מחויבים להמשיך ולחזק את הקשר עם הקהילה.״

במהלך הסיור המשתתפים נשאו תפילה משותפת לשנה טובה ולשחרור החטופים. כמו כן, הנוכחים שמעו סקירה על דמותו חובקת העולם של הרבי, פעילותו ומורשתו, וכן על פעילותם הענפה של יותר מ-5,000 שלוחי חב"ד העסוקים בימים אלו בפעילות אינטנסיבית סביב חגי תשרי למיליוני יהודים בכל רחבי הגלובוס.

בהמשך הסיור ביקר מנכ"ל הבנק בפרדס האתרוגים של כפר חב"ד, פרדס של זן קלבריה האיטלקי שכולו גדל מזרעיו של אתרוג אחד עליו בירך הרבי לפני עשרות שנים. שם בעלי הפרדס שיתף באתגרי הגידול וחשיבות השמירה על שלימותו ויופיו של כל אתרוג. בנוסף, ביקרו האורחים בסדנא הייחודית של משפחת רובר לעיטוף אומנתי בעור של ספרי קודש.