תעמוד על 4%: בנק ישראל הוריד את הריבית - בפעם השנייה ברציפות

בנק ישראל החליט על הורדת הריבית ב-0.25%, ובכך הריבית תעמוד על 4% | מדובר בהורדה השנייה ברציפות | ההחלטה התקבלה בניגוד לציפיות רוב כלכלני הבנקים ובתי ההשקעות | לפני כחודש וחצי הודיע בנק ישראל על הורדת ריבית ראשונה במשק אחרי כמעט שנתיים - מרמה של 4.5% לרמה של 4.25% (כלכלה)

הריבית יורדת (צילום: שאטרסטוק)

בנק ישראל החליט היום (שני) על הורדת הריבית ב-0.25%. הריבית תעמוד על 4%. מדובר בהורדה השנייה ברציפות. ההחלטה התקבלה בניגוד לציפיות רוב כלכלני הבנקים ובתי ההשקעות, אך כנראה מה שהוביל אליה היו התחזקות השקל אל מול הדולר והאירו וצפי להמשך ירידת האינפלציה בעקבות מדד חודש דצמבר.

לפני כחודש וחצי הודיע בנק ישראל על הורדת ריבית ראשונה במשק אחרי כמעט שנתיים - מרמה של 4.5% לרמה של 4.25%. ההחלטה אז נבעה נבעה מירידת האינפלציה החדה אל תוך היעד השנתי שקבעה הממשלה, 1%-3%, והיא עומדת בפתח שנת 2026 על שיעור של 2.4%, לאחר שמדד נובמבר ירד בשיעור גבוה של 0.5%.

ב-2022 הריבית החלה לטפס עד שהתקבעה על רמה של 4.5% לאחר פרוץ המלחמה. המלחמה המתמשכת והאינפלציה הגבוהה הותירו את הריבית ללא שינוי אך בחודשים האחרונים הנתונים הכלכליים החלו להסתדר: האינפלציה ירדה והתייצבה על כ-2.5%, בתוך טווח היעד של בנק ישראל, השקל התחזק ועוצמת הלחימה ברצועת עזה פחתה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "אני מברך את נגיד בנק ישראל פרופ׳ אמיר ירון, על החלטתו הנכונה והמתבקשת להוריד שוב את הריבית".

"ההתנהלות הנכונה והמקצועית שלנו כממשלה מורידה את הגירעון ואת האינפלציה ומגבירה את הצמיחה. הורדת הריבית היא מה שנדרש כרגע - גם לצמיחה וגם להקלת הנטל והורדת יוקר המחיה מאזרחי ישראל", אמר.

1
ידעתי שלא יתנו למחירי הדירות לצנוח זה סכנה לכלכלה, המדינה חייבת שוק נדל"ן תוסס ומחירים יקרים, גם המיסים מכניסים כסף טוב למדינה והאזרחים כל החיים עובדים קשה בשביל לכסות את המשכנתא
יהודה

