בנק ישראל ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר, בבנק ישראל החליטו לא לבצע הפחתה נוספת והותירו את שיעור הריבית במשק על 4%. ההחלטה התקבלה על רקע התגברות החשש ממלחמה והאפשרות שבשל מחלוקות פוליטיות תקציב המדינה לא יאושר בזמן והממשלה תיפול.