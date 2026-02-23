כיכר השבת
אחרי שתי הורדות: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי; שר האוצר תקף 

בנק ישראל הותיר היום את הריבית במשק ללא שינוי, על שיעור של 4%, זאת אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר | שר האוצר תקף: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד" (כלכלה)

אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר, בבנק ישראל החליטו לא לבצע הפחתה נוספת והותירו את שיעור ה במשק על 4%. ההחלטה התקבלה על רקע התגברות החשש ממלחמה והאפשרות שבשל מחלוקות פוליטיות תקציב המדינה לא יאושר בזמן והממשלה תיפול.

לפי הודעת בנק ישראל, "מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה, לפעילות המשק, לאי הוודאות הגיאו-פוליטית ולהתפתחויות הפיסקליות".

שר האוצר הגיב להחלטת נגיד בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ומסר: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד".

בהתאחדות התעשיינים מאוכזבים על החלטה להותיר את הריבית ללא שינוי ומסרו: "בנק ישראל מתעלם מהסכנה האסטרטגית הגדולה ביותר שעומדת בפני הכלכלה הישראלית כרגע - איבוד כושר התחרות של התעשייה וההייטק. עוד שנה לא יישארו למשק מנועי צמיחה משמעותיים והמשמעות היא צמצום מהיר במספר המועסקים וירידה ברמת החיים בישראל".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי: "ההחלטה סותרת את הנתונים בשטח. חלון ההזדמנויות שנפתח אינו מובן מאליו והחמצתו עלולה לפגוע בצמיחה ובהתאוששות המשק. הימנעות מהפחתת ריבית בעת הזו משדרת מסר של היסוס במקום מסר של ביטחון".

