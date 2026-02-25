וולט ממשיכה להרחיב את פעילותה ומודיעה כעת על העיר הגדולה הבאה בה היא משיקה פעילות- בית שמש. הפעילות של וולט תושק בעיר עם כ-70 בתי עסק מתוכם 40 מסעדות ו-30 עסקי ריטייל. בין המסעדות המובילות בבית שמש שנמצאות באפליקציה ניתן למצוא את: מוטי׳ס, 110 בורגר, והלו תימן. בעסקי ריטייל יהיו רשתות סופר מובילות כמו קרפור, ויקטורי ויילו לצד חנויות פארם, פרחים, קצביות, מאפיות ועוד.

בית שמש היא אחת הערים הצומחות בישראל, עם אוכלוסייה חרדית גדולה. לראשונה, וולט התאימה את השירות לקהל החרדי והדתי, כמענה לצרכים ולדרישות הייחודיות שלו. המבחר בבית שמש נבנה כך שיתאים לצרכי המשפחה החרדית: החל מהאפשרות להזמין ארוחות משפחתיות גדולות בנוחות, דרך מענה ל"ליל שישי" והכנות לשבת ועד הנגשת משלוחים מעסקים מרוחקים שעד כה לא סיפקו שירות משלוחים, פתרון משמעותי במיוחד עבור משפחות שאין ברשותן רכב. בבית שמש פועלות מסעדות עם למעלה מ־12 סוגי כשרויות, כאשר פירוט מלא וברור של סוג הכשרות מופיע בעמוד הייעודי של כל מסעדה.

השקת וולט בבית שמש תכלול כ-50 שליחים עצמאיים שיפעלו על גבי הפלטפורמה. גם כאן, יש התאמה לציבור החרדי כיוון שמדובר בהכנסה כעצמאי, בו שליח קובע מתי מבצע משלוחים ואיפה ואיזה משלוח הוא לוקח בכל פעם מחדש. מדובר בהכנסה נוספת המאפשרת לשלב בין תעסוקה לבין סדר יום משפחתי וקהילתי, ומתאימה במיוחד לאופי החיים בעיר.

מעבר לחוויית הלקוח, הכניסה של וולט לבית שמש מסמנת עידן חדש גם עבור בעלי העסקים הקטנים בעיר. עד היום, עסקים רבים בבית שמש לא הצליחו להתמודד לבד עם מערך משלוחים מורכב, שליחים ולוגיסטיקה. הפלטפורמה של וולט מאפשרת להם כעת לצמוח, להרחיב את מעגל הלקוחות, לייעל את השירות ולהגדיל את היקף הפעילות באופן משמעותי, תוך שהם מתרכזים במה שהם אוהבים ועושים ווולט דואגת לכל המעטפת שמסביב.

יחיאל רווח, הבעלים של מסעדת ״סושי טוקיו״ בבית שמש: ״כמי שמנהל עסק בבית שמש כבר שנים, אני יכול לומר שזו בשורה אמיתית לעיר. עד היום כמעט ולא הייתה כאן תרבות משלוחים מסודרת ולא יכולנו לשלוח את האוכל שלנו לאזורים נרחבים ורחוקים בעיר. הרגשנו שאנחנו מפספסים קהל רחב שפשוט לא מגיע פיזית לחנות. הכניסה של וולט סוף סוף מכניסה את בשורת המשלוחים לעיר ומביאה איתה חדשנות שלא הייתה כאן קודם. עבורנו כבעלי עסקים קטנים זו הזדמנות אמיתית לצמוח, להגיע ליותר משפחות ולהגדיל את הפעילות, תוך חיזוק הכלכלה המקומית."

עמרי שינפלד, משנה למנכ״ל וולט ישראל: "אנחנו שמחים להשיק את וולט סוף סוף בבית שמש, אחת הערים הצומחות והצעירות בישראל. נביא לבית שמש את סטנדרט השירות הבינלאומי שאנחנו פועלים לפיו בכל העולם, עם התאמה לקהל המקומי. אנחנו מבטיחים להביא צמיחה לבתי עסק והרבה נוחות וקלות לתושבי העיר והסביבה שכבר שנים מבקשים מאיתנו להגיע לכאן.״

חברת Wolt הוקמה ב־2014 בהלסינקי, פינלנד, כפלטפורמת משלוחים טכנולוגית נוחה, מהירה ושרותית, ופועלת כיום ב-32 מדינות. Wolt החלה לפעול בישראל בסוף 2018 בתל אביב, ומאז התרחבה לכ־300 ערים ויישובים מצפון ועד דרום, בהם: קריית שמונה, חיפה, ירושלים, באר שבע, נתניה, אשדוד, אילת, פרדס חנה, יבנה, יישובי העוטף ועוד. מעל 11,000 בתי עסק שותפים היום לפלטפורמת Wolt, בהם מסעדות ועסקי קמעונאות בתחומי הסופרמרקט, מעדניות, מאפיות, פארם, פרחים, צעצועים, ספרים, אופנה, הנעלה ועוד.