מי שהיה אחד מראשי הקואליציה החזקים ביותר וכיום עומד בראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, דיבר היום (רביעי) על הפלת צו המע"מ של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

ביטן היה זה שהוביל את המרד בתוך מפלגת הליכוד וגרם לכך שצו המע"מ של סמוטריץ' למוצרים מיובאים עד 150 דולרים יבוטל.

בריאיון לכאן חדשות אמר ביטן, "סמוטריץ'", שכזכור הוא זה שגרם להפלת הצו, "כנראה חושב שהוא טראמפ, אז זה לא המצב. אין לו סמכויות בלתי מוגבלות. שלוש שנים וחצי הוא לא עשה כלום בנושא יוקר המחייה ועכשיו פתאום חודשיים או שלושה לפני בחירות הוא הולך על הטיקט הזה".

"הצו הזה", הבהיר ביטן את עמדתו: "פוגע בעסקים הקטנים. הוא היה צריך להתבטל, לא היה לו מקום. העסקים הקטנים הם המנוע של העובדים במדינת ישראל".

גל על החזרת הצו של סמוטריץ' לפטור ממע"מ עד 130 דולרים ביטן התחייב שהוא יפעל לבטל: "הוא היה צריך לכבד את החלטת הכנסת. אני לא מאמין לאיומים של סמוטריץ' לפרק את הממשלה. בשביל חודש לפה או לשם בבחירות, ראש הממשלה לא צריך להיכנע לו".

ביטן התייחס גם לדברי שר התקשורת שלמה קרעי, שאמר עליו אמש כי הוא "כאב הראש של הליכוד", וטען: "הוא פועל בניגוד לאינטרסים של הימין. כאב הראש האמיתי של הליכוד זה דווקא שר תקשורת שהגיע אלינו מש"ס ובעצם הוא לא ליכודניק אמיתי".

עוד אמר ביטן על קרעי בנוגע לחוק השידורים: "בסך הכל אמרתי שהחוק שהוא מביא יפגע בתקשורת הימנית. הוא מאפשר להקים כמה שיותר ערוצים שכולם מתחרים על שוק הפרסום. החלש יפגע. אם החוק הזה יעבור והממשלה תתחלף - ישתמשו בו לסגור את ערוץ 14. הוא בא עם הטיעונים של פורום קהלת שמכתיבים לו את החוק, ועם כל הכבוד - הם לא נבחרו לליכוד".