אנחנו כאן בישראל תמיד חיים על הקצה. כותרות העיתונים זורקות עלינו סערות יומיומיות: "השקל צונח", "משבר בהייטק", "גירעון שיא". בכל בוקר נדמה שהחדשות מנסות לשכנע אותנו שהשמיים נופלים, שכלכלנים בכירים כבר חתמו על תחזית קודרת, ושאנחנו צועדים ישר אל התהום. בידוד כלכלי ומדיני שהולך ומתעצם.

בחודשים האחרונים חווה המשק הישראלי לחץ חסר תקדים, תחושת אי-וודאות רחבה ולעתים אף לפאניקה בקרב גורמים ציבוריים, כלכליים ואזרחיים כאחד. האינפלציה הגבוהה יחסית, האי-הוודאות הביטחונית, והגירעון התקציבי המתעצם יוצרים מתיחות שמשפיעה על חיי היום-יום: מחיר המזון עולה בקצב מהיר, ההוצאות על דיור מכבידות על משפחות רבות, ורמות ריבית שיא מעכבות השקעות ויוצרות דרמה כלכלית בשוק ההון.

בחיפוש קצר ברשת אני מוצא כותרת דרמטית מהעבר על כך שאם תהיה מלחמה בין ישראל לאיראן המשק יתכווץ דרמטית, מה שלא קרה ובימים אלו מופצת הודעה מאיימת מעשרות כלכלנים שכתבו שאם רק ישראל תמשיך להילחם בעזה הרי שהתוצאות יהיו פגיעה בלתי הפיכה בכלכלה.

אז מה האמת? מצד אחד כולנו יודעים שיוקר המחיה מכביד בצורה דראסטית, אי אפשר לגמור את החודש ונראה שזה רק הולך ונהיה יותר גרוע. אבל האם המצב באמת כל כך קשה או שמא מי שעומד מאחורי הכותרות היומיות וההפחדות אלו בעלי אינטרסים שונים ומשונים ויותר חשוב מכך, האם זה מבוסס על נתונים או על הרגשות ומאווים פוליטיים?

ההייטק הישראלי, אחד ממנועי הצמיחה הדרמטיים.

אם מישהו יספר לכם שההייטק הישראלי לפני קריסה, תראו את המספרים ותסתמו לו את הפה. בשנת 2024, חברות ההייטק הישראליות גייסו סכומי עתק, יותר מאשר בשנה הקודמת, והתחזיות ל-2025 מבטיחות עוד שיאים. אקזיטים כמו מכירת "וויז" ב-32 מיליארד דולר או "סייברארק" ב-25 מיליארד דולר הם לא רק מספרים – הם סיפור של צעירים ישראלים רבים שחלמו בגדול, עבדו קשה והפכו רעיון למציאות שמשנה את העולם. סטודנטים, מהנדסים שמפתחים טכנולוגיות שמשנות תעשיות שלמות, והמשקיעים הזרים מתחרים על ההזדמנות להשקיע כאן.

כשאנבידיה, עם שווי של 4 טריליון דולר, מחליטה להקים קמפוס ענק בצפון הארץ, זו הוכחה שהעולם מאמין בנו, בדיוק כמו שאנחנו מאמינים בעצמנו.

דווקא בגלל המלחמה והחוסן

החיים בישראל מלמדים אותנו דבר אחד: משברים מגיעים וגם אם נרדמנו בשמירה, אפשר לקום ולהילחם מחדש. כשחזו עלייה דרמטית באבטלה, היא דווקא ירדה לשפל היסטורי – אחת הנמוכות בעולם. כשדיברו על גירעון שיטביע אותנו, הכנסות המסים זינקו ב-14%.

ונתון מדהים נוסף: יתרות המט"ח של בנק ישראל? מעל 225 מיליארד דולר. בין הגבוהות בעולם ביחס לתוצר. והשקל? הוא התחזק ב-18% מול הדולר, מ-4.06 ל-3.34 שקלים. כן, יש הוצאות כבדות, יש אתגרים, אבל אנחנו לא נשברים. אנחנו ממשיכים לעבוד, ליצור, להמציא. לא סתם בורסת תל אביב מזנקת ב-96% מאז אוקטובר 2023.

אנחנו, המשפחות, היזמים, החולמים

הכוח האמיתי שלנו הוא לא רק במספרים. הוא בנו – במשפחות שמגדלות שלושה ילדים בממוצע, לעומת 1.6 במדינות ה-OECD ותודה לציבור החרדי שגם נותן יד במלאכה החשובה הזו.

אנחנו חייבים את להשקיע בביטחון, פועל יוצא הוא גם הכלכלה.

גם התעשיות הביטחוניות שלנו מוכיחות שהיכולת הישראלית היא לא רק סיסמה. כשאירופה משקיעה טריליוני יורו בהתחמשות, חלק נכבד מהכסף זורם לחברות ישראליות. תוכנית ההתחמשות של האיחוד האירופי, בהיקף של 3.5 טריליון יורו, צפויה להזרים כחצי טריליון לחברות שלנו בעשור הקרוב. זה לא רק כסף – זה אומר מקומות עבודה, חדשנות, והוכחה שהטכנולוגיה שלנו מובילה את העולם.

כן, יש אתגרים – אבל יש גם תקווה

אנחנו לא עוצמים עיניים מול הקשיים. יוקר המחיה מכביד, לא כולם מרגישים את הצמיחה, ויש רפורמות שצריך לקדם כדי שהשגשוג יגיע לכל בית בישראל. אבל כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אנחנו רואים עם שחי מתוך אתגר, שיודע להפוך משבר להזדמנות.

המשק שלנו צפוי לצמוח ב-3% השנה, ועד 5% ב-2026. זה לא קסם – זה אנחנו, שקמים כל בוקר, עובדים, חולמים, ומאמינים.

הסוד שלנו? לא בגלל למרות. נצח ישראל לא ישקר.

אז איך כל זה קורה? בגלל הפוליטיקאים הכושלים שהביאו עלינו את אסון השביעי לעשירי? לא ולא. זה קורה למרות שאלו הם הפוליטיקאים. זה קורה מאותה הסיבה שעם ישראל שרד כל הדורות, בזכות היותו עם הספר, בזכות הרוח ובזכות הערכים. החורבנות והאסונות שקרו לנו היו בגלל שנאת חינם, בגלל פירוד ומאבקים פנימיים. ההתגייסות של כלל ישראל אחרי החורבן הגדול בשמחת תורה הראתה שעם ישראל הוא חזק ומאוחד. תוסיפו לזה את היות הלב היהודי מאמין, עקשן, יצירתי, ויודע שהוא עם לבדד ישכון ואין לו דרך להיכנע.

אז אל תאמינו לכל ההפחדות, כל הסימנים מראים שעומדת להיות כאן שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם!

