בזמן הלחימה בעזה: כמה כסף תרם ענף ההייטק, לכלכלה הישראלית?

ההייטק בעלייה: היום (שני) הגישה שרת החדשנות גילה גמליאל את הדו"ח השנתי לסיכום שנת 2024 בתחומי המחקר ופיתוח, בפני נשיא המדינה יצחק הרצוג.

הדו"ח מתאר תמונה מורכבת, מצד אחד ישראל ממשיכה להיות מעצמת חדשנות עם הובלה עולמית בהשקעות הון סיכון ובייצוא שירותי תוכנה, אך במקביל נרשמות מגמות שחיקה בהון האנושי, ירידה בהשקעה הממשלתית, והיחלשות הקשר בין האקדמיה לתעשייה.

בנוסף עולה מהדו"ח כי ענף ההייטק תרם 338.8 מיליארד ש"ח לכלכלה הישראלית במהלך שנת 2024 - כ-19.7%. עם זאת, נרשמה ירידה במספר המועסקים בהייטק, וכן מגמה של העתקת פעילות לחו"ל, כאשר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, חברות הייטק פרטיות מעסיקות כמחצית מאנשי המו"פ שלהן מחוץ לישראל.

עוד עולה מהדו"ח כי שנת 2024 הייתה מוצלחת יותר משנת 2023 בגיוסי הון סיכון להייטק הישראלי - 12.53 מיליארד דולר ב-453 עסקאות. עם זאת, נרשמה ירידה בפתיחת חברות הזנק/סטארט אפ חדשות. בנוסף: בין 2019-2023 נרשמה ירידה של 16% במספר חברות הסטארט אפ בישראל שנובעת מירידה מתמשכת במספר החברות שנפתחו במקביל לעלייה במספר החברות שנסגרו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר לאחר הגשת הדו"ח כי "ההשכלה הגבוהה והמצוינות המחקרית הן חלק חשוב מעיצוב עתידה של מדינת ישראל. אם לא נקפיד להשקיע במחקר ובפיתוח לא נוכל להיות מדינה בקדמת הבמה. דו״ח מולמופ מדגיש בפנינו את הצורך לחזק את מערכת המחקר האקדמית, ולחנך למדע - רק כך נוכל לשמור את ישראל כמעצמת ידע, מחקר וחדשנות עולמית".