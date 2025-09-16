כיכר השבת
נעימה הוא כפר פלסטיני הממוקם באזור בנימין שבגדה המערבית, בנפת רמאללה. הכפר ממוקם במרחק של כ-12 קילומטרים מצפון-מזרח לרמאללה

נעימה הוא כפר פלסטיני השוכן באזור בנימין שבגדה המערבית, בתחום נפת רמאללה. הכפר ממוקם במרחק של כ-12 קילומטרים מצפון-מזרח לעיר רמאללה, בסמוך לכביש 458.

הכפר מתאפיין בבנייה כפרית מסורתית ומוקף בשטחים חקלאיים. תושבי הכפר מתפרנסים בעיקר מחקלאות, כולל גידול זיתים וירקות עונתיים.

מבחינה גיאוגרפית, נעימה ממוקמת באזור הררי המאופיין בטופוגרפיה מגוונת. הכפר נהנה מאקלים ים תיכוני טיפוסי, עם חורפים גשומים וקרירים וקיץ חם ויבש.

האוכלוסייה בנעימה מונה מספר מאות תושבים, והיישוב מתנהל תחת המועצה הכפרית המקומית. הכפר מחובר לתשתיות בסיסיות כמו חשמל ומים, ומספק לתושביו שירותים קהילתיים בסיסיים.

בספטמר 2025 אישר צה"ל כי אותרו 2 רקטות ששוגרו מהכפר לעבר יישובים ישראלים.

