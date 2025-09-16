גם ותיקי הגבירים, שראו דבר או שניים בחייהם, לא זוכרים סיטואציה כזו, בה גדול הדור, ממרומי גילו, מדבר אל ליבם של התורמים בגובה העיניים ופשוט מתחנן: "אנא, שמרו על עולם התורה". כל הפרטים ממסע קרן עולם התורה באנגליה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בעיריית ירושלים "לא מכירים את המקרה"

בית יעקב החדש לבנות בני התורה הספרדים בשכונת גילה בירושלים, סובל מקשיים עצומים - כך לפי טענות ההורים. גם המבנה שנשכר ושופץ לטובת מוסד הלימוד המדובר,לא מספק מענה והצפיפות בכיתות כל כך איומה, שבחלק מהכיתות הבנות נאלצות להשאיר את הילקוטים מחוץ לכיתה. החלק החמור יותר הוא טענות הורים על כך שישנן תלמידות שנשארות בבית בשל מצוקת המקום. בעירייה לא מכירים את האירוע. כל הפרטים ותגובת העירייה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שדרות או קריית ספר?

זה נשמע כמו סיפור בידוני, אבל צה"ל אישר היום את הידיעה שפורסמה בתקשורת הישראלית לפיו אותרו 2 רקטות ששוגרו מכפר פלסטיני הממוקם לא הרחק ממודיעין עילית. בצה"ל לא מתרגשים מהאירוע ומזכירים שזו לא הפעם הראשונה בה נתפסים אמצעים לשיגור רקטות באיו"ש.

שבת דוחה שופר - ואפילו את ה"קיבוץ"

קול קורא מיוחד שפרסמו רבני ברסלב ובראשם הגרי"מ שכטר, הגר"נ ליברמנטש והגר"מ קרמר, מתריע בנוסעים לאומן להיזהר בקדושת השבת. המכתב יוצא בשל פרסומים על עיכובים משמעותיים במעברי הגבול, וכן עיכובים בטיסות היוצאות למדינות הגובלות באוקראינה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

סרטוני תמיכה בעצורים

חבר המועצת וראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי שמואל בצלאל, הסכים להצטלם לסרטון תמיכה בעריק החרדי ופנה אליו ואל משפחתו בפניה אישית. גם ראש ישיבת יקירי ירושלים, חבר מועצת החכמים הגאון רבי יהודה כהם הסכים להצטלם לסרטון תמיכה, ואת כל הפרטים תוכלו למצוא בכתבת הווידאו שלפניכם.

ישיבת רכסים תתפצל בתפילות

כלל היכלי התורה נערכים לקראת הימים הנוראים חלקם עם שינויים דרמטיים אבל פיצול כזה של תלמידי הישיבה בגלל מצוקת מקום הוא דבר חריג. בהיכל הישיבה המרכזי צפויים השנה להשתתף בתפילות למעלה מ-1,000 מתפללים. בעלי התפילה בתפילות הם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק סופר ואחיו הגאון רבי שלום ברוך סופר, מראשי הקיבוץ בישיבה.אבל השינוי הדרמטי שנחשב לחריג בכל עולם הישיבות - הוא הקמת מניין נוסף ורשמי של הישיבה - בביתר עילית... 200 מתלמידי הישיבה יסעו מרכסים לסניף של ישיבת רכסים בביתר, שם יעבור לפני התיבה הגאון רבי יהודה סופר, ראש הישיבה בביתר, שישמש גם כבעל תוקע.

ר' מיילך והרב מסעוד

תלמידי ישיבת 'אור התלמוד' בבני ברק בראשות הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, זכו לשיחת חיזוק והכנה לימים הנוראים מלא אחר מאשר המשפיע החסידי הנודע רבי מיילך בידרמן. רגע השיא היה כשר' מיילך פצח בשירת "שערי שמים פתח – ואוצרך הטוב לנו תפתח", שירה שהרעידה את לבבות השומעים וגרמה לגל של דמעות, התרגשות ותחינה מעומק הלב.