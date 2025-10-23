עומר רחמים - מנכ"ל מועצת יש"ע

עומר רחמים מכהן כמנכ"ל מועצת יש"ע, הארגון המייצג את היישובים היהודיים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. בתפקידו זה, הוא אחראי על קידום ופיתוח ההתיישבות באזורים אלו, תוך שמירה על האינטרסים של תושבי האזור ויצירת קשר בין הרשויות המקומיות לממשלה.

במסגרת תפקידו, רחמים מוביל מהלכים אסטרטגיים לחיזוק ההתיישבות, פיתוח תשתיות, וקידום פרויקטים חברתיים וכלכליים באזור. הוא פועל בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה השונים וגורמי ביטחון.

מועצת יש"ע תחת הנהגתו של רחמים מתמודדת עם אתגרים מורכבים הכוללים סוגיות ביטחוניות, תכנון ובנייה, ופיתוח כלכלי. המועצה פועלת לקידום פתרונות דיור, תעסוקה ותשתיות עבור תושבי האזור, תוך שמירה על הצביון הייחודי של ההתיישבות.

רחמים מייצג את קולה של ההתיישבות בפורומים שונים, כולל בכנסת ובממשלה, ופועל לקידום מדיניות התומכת בפיתוח והרחבת היישובים באזור. הוא מוביל מאמצים להגברת המודעות הציבורית לחשיבות ההתיישבות ולתרומתה לביטחון המדינה.